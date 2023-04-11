Европейский инвестиционный банк одобрил кредит в размере 83,6 млн долларов для программы Узбекистана по разработке фотоэлектрических станций, сообщили «Газете.uz» в банке.

Вместе с Азиатским банком развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и Европейским банком реконструкции и развития ЕИБ предоставит кредит на общую сумму 396,4 млн долларов на финансирование строительства и запуска в эксплуатацию трёх солнечных электростанций общей мощностью почти 900 МВт. Ранее мы сообщали о выделении на эту цель кредита ЕБРР в 205 млн долларов.

Проект реализует компания Masdar (ОАЭ), которая планирует построить фотоэлектрические станции Nur Jizzakh на 220 МВт в Джизакской области, Nur Samarkand на 220 МВт в Самаркандской области и Nur Sherabad на 457 МВт в Сурхандарьинской области.

Средства также будут использованы для подключения электростанций к общей электросети, что, как ожидается, будет способствовать реализации плана Узбекистана по производству 7 ГВт солнечной и 5 ГВт ветровой энергии к 2030 году. Проект также поможет сократить ежегодные выбросы парниковых газов в эквиваленте более одного миллиона тонн CO2.

Как ожидается, строительство начнётся уже в этом году, а запустить новые фотоэлектрические станции планируется в 2024 году.