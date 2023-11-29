Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 28 ноября в первом чтении одобрила поправки, смягчающие ответственность за незаконное использование и ввоз дронов, обратила внимание «Газета.uz».

Сегодня по действующему законодательству за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов предусмотрена только уголовная ответственность (по части 1 статьи 244−4 УК — до 3 лет лишения свободы, при отягчающих обстоятельствах — до 10 лет).

Первый заместитель председателя Таможенного комитета Илхом Мухторов заявил, что прямая уголовная ответственность приводит к различным проблемам. Особое недовольство эта норма вызывает у туристов, которые, впервые посещая Узбекистан, привозят дроны, из-за чего против них возбуждается уголовное дело, проводится следствие, их удерживают до суда, сказал он.

По статистике, 40% изъятых дронов принадлежат иностранным гражданам.

В 2020—2023 годы возбуждено 278 уголовных дел по статье 244−4 УК, из них 83 — таможенными органами. Кроме того, суды рассмотрели 196 таких дел в отношении 218 человек, по 162 фактам вынесены приговоры, ещё 18 дел прекращены. Несмотря на отсутствие альтернативных наказаний, кроме лишения свободы, суды в 98% случаях назначали штрафы, исправительные работы и ограничение свободы.

Судебная практика показывает, что такие преступления не имеют высокого уровня общественной опасности, а также указывает на необходимость пересмотра санкций, сказал Илхом Мухторов.

По этой причине Таможенный комитет предложил либерализовать ответственность за такие нарушения. Илхом Мухторов отметил, что беспилотные летательные аппараты незаконно пытаются ввезти граждане, которые не знают требований законодательства. Речь про тех, кто вернулся в Узбекистан после длительного проживания за границей, или иностранных гражданах, впервые посещающих республику.

В Кодекс об административной ответственности предлагается включить норму, предусматривающую административную ответственность за первое такое нарушение — попытку ввоза, передачи, приобретения, хранения или использования беспилотных летательных аппаратов, их комплектующих и запасных частей. За это предлагается установить штраф в 10−20 базовых расчётных величин Кроме того, решением суда аппарат будет изыматься в пользу государства. Если правонарушитель сдаст аппарат добровольно, он будет освобождён от ответственности.

В существующие санкции Уголовного кодекса предлагается добавить альтернативные виды наказаний — штрафы, исправительные работы, ограничение свободы.

Предыстория

В 2015 году в стране был введён полный запрет на ввоз и использование беспилотников. С мая 2018 года был разрешён временный ввоз беспилотников, включая дроны, для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале Узбекистана зарубежными творческими группами.

С 2019 года установлена уголовная ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов — статья 244−4 Уголовного кодекса (кроме транзита с обязательным декларированием).

В мае 2020 года видеооператор, намеревавшийся использовать дрон для съёмки клипа в Андижане, был осуждён на три года условно с испытательным сроком в один год. Бывший депутат Расул Кушербаев назвал это «преступлением года» и заявил о необходимости вывести его из уголовного законодательства.

В феврале 2022 года российский тревел-блогер Максим Лымарь был задержан при вылете из Бухары в Новосибирск из-за обнаружения у него квадрокоптера.

В июне прошлого года туристка из России Полина Ермакова была задержана в Ташкенте за ввоз дрона спустя несколько дней после пересечения границы. Суд оправдал девушку, но дрон у неё изъяли.

Авиаинженеры Нуриддин Абдужабаров и Кадамбай Сайтов в статье для «Газеты.uz» анализировали, позволяет ли регулирование ввоза и использования дронов в Узбекистане развивать эту отрасль.