Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 ноября принял участие в церемонии запуска работы парогазовой электростанции в Сырдарьинской области и начала строительства пилотного производства «зелёного водорода» в Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства. Оба проекта реализуются совместно с саудовской компанией ACWA Power.

Тепловая электростанция в Сырдарье мощностью 1500 мегаватт и общей стоимостью 1,1 млрд долларов позволит покрыть потребности в электроэнергии свыше трёх миллионов домохозяйств и сотен промышленных предприятий, говорится в сообщении.

Предприятия по производству «зелёного водорода» создаётся впервые в Ташкентской области. В рамках этого «пилотного» проекта на первом этапе будет производиться 3000 тонн водорода с последующей переработкой в минеральные удобрения, а также создана ветряная станция мощностью 52 мегаватта. Ранее сообщалось, что комплекс будет располагаться в Чирчике на базе действующего завода по производству аммиака.





На сегодня с участием ACWA Power в Узбекистане реализуются энергетические проекты стоимостью 7,5 млрд долларов. «Запуск этих проектов будет способствовать созданию к 2030 году 25 гигаватт мощностей возобновляемой энергии, что позволит сэкономить 4,5 миллиарда кубометров газа и сократить объёмы вредных выбросов в атмосферу до 3 миллионов тонн», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот день президент принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций королевства Халидом аль-Фалихом. В рамках визита делегации были подписаны соглашения по проектам в области химии, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, IT и развития инфраструктуры на 12 млрд долларов.