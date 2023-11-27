Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 ноября принял делегацию Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций королевства Халидом аль-Фалихом, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены вопросы расширения узбекско-саудовского многопланового сотрудничества и полномасштабного партнёрства, в том числе «безусловной практической реализации» договорённостей на высшем уровне.

Глава Узбекистан отметил динамичное развитие взаимовыгодного сотрудничества в последние годы, рост показателей взаимной торговли и объёмы саудовских прямых инвестиций в экономику Узбекистана, прежде всего в сферу «зелёной» энергетики, увеличение частоты прямых авиарейсов.

При поддержке Саудовского фонда развития осуществляется ряд проектов в области здравоохранения, образования, водоснабжения и других направлениях. Создаётся совместный фонд расширения экономических возможностей Узбекистана.

В рамках нынешнего визита саудовской делегации подписаны соглашения по реализации проектов в области химии, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, IT и развития инфраструктуры на сумму 12 млрд долларов, говорится в сообщении.

Подчёркнута важность ускорения реализации крупных энергетических проектов в регионах Узбекистана.

Достигнута договорённость о продвижении новых проектов и программ на общую сумму 11 млрд долларов в области транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства, геологии, ирригации, переработки бытовых отходов, высшего образования, трудовой миграции.

Особо подчёркнуто партнёрство с компанией ACWA Power, являющейся крупнейшим инвестором и стратегическим партнёром в развитии «зелёной» энергетики в Узбекистане. В настоящее время компанией в Узбекистане реализуются проекты стоимостью 7,5 млрд долларов.

Президент приветствовал запуск работы тепловой электростанции мощностью 1,5 ГВт в Сырдарьинской области и начало строительства пилотного производства «зелёного водорода» в Ташкентской области.

Состоялась также церемония награждения министра Халида аль-Фалиха орденом «Дустлик» за большой вклад и всестороннюю поддержку развития многоплановых и взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и Саудовской Аравией.