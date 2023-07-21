Строительство комплекса по производству «зелёного» водорода в Узбекистане планируется начать в августе. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

«Отдельное новое направление — „зелёный“ водород. Это согласованный с саудовской ACWA Power проект по производству водорода за счёт альтернативных источников энергии. [Президент] подчеркнул, что необходимо дать старт этому проекту в августе и ускорить работы», — заявил министр.

В начале года ACWA Power подписала два соглашения с Минэнерго и концерном «Узкимёсаноат», писал Spot со ссылкой на агентство Zawya.

В рамках одного из них саудовская компания проинвестирует создание комплекса по производству «зелёного» водорода. Объект будет располагаться в Чирчике на базе действующего завода по производству аммиака.

Проектная мощность будущего комплекса составит 3000 тонн водорода в год. Его запуск, как сообщается, позволит сократить углеродные выбросы в химической отрасли и поспособствует «декарбонизации экономики».

Кроме того, ACWA Power организует экологически чистое производство аммиака. По расчётам, оно позволит ежегодно экономить 600 миллионов кубометров газа и сократить выбросы углекислого газа на 1,5 миллиона тонн.