Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана прокомментировал сообщения о резком росте числа детей, заразившихся корью в Наманганской области.

В области создано 340 мест для стационарного лечения больных с подозрением на корь, из них 240 лечебных мест — в областной инфекционной больнице, 100 мест — в детском санатории «Бешкапа».

Сейчас в областной инфекционной больнице на лечении находятся 235 больных, пока свободно ещё 5 коек, в детском санатории проходят леченеи 20 пациентов старше двух лет, ещё 80 коек зарезервировано. Из 255 больных 62% — это дети в возрасте до 1 года, 25% — в возрасте 1−3 лет.

«Сегодня в регионе имеется достаточный запас диагностических средств, реагентов и вакцин», — отметили в комитете.

В Наманганская область передано 9500 доз вакцины против кори и краснухи, всего против кори привито 1936 детей согласно эпидемиологическим рекомендациям. В настоящее время в прививочных кабинетах лечебно-профилактических учреждений имеется запас из 310 доз вакцины против кори и краснухи.

Всего за 10 месяцев этого года в области официально подтверждено 735 случаев кори. Данные по другим регионам не приводятся. Для сравнения: в январе-июле по всему Узбекистане было зарегистрировано 164 случая этого заболевания.

По данным комитета, в ноябре за счёт госбюджета приобретено 3 миллионов доз вакцины против кори. Эти вакцины предназначены для вакцинации детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, находящихся в группе риска и контактировавших с больным корью. Дозы распределяются по регионам Узбекистана.

Ситуация в мире и у соседей

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила, что заболеваемость от кори в 2022 году выросла на 18%, смертность — более на 40% по сравнению с 2021 годом. Это связано со снижением охвата вакцинацией, отметили в организации.

В начале ноября эпидемиологическая ситуация по кори в Кыргызстане осложнилась — с начала года корью заболели более 3000 человек, большинство из них дети в возрасте до 4 лет. Рост заболеваемости корью также наблюдается в Казахстане, где на 21 ноября зарегистрировано 16 тысяч случаев кори, из них более 82% приходится на детей до 14 лет.

В 2017 году ВОЗ официально признала Узбекистан страной, свободной от кори и краснухи. Однако уже в 2018 году в стране были вновь выявлены случаи кори. В 2019 году Минздрав заявил, что эти случаи были привозными.

По данным статистики на сайте ВОЗ, на 11 апреля в Узбекистане было зарегистрировано 34 случаев подозрения на корь, из которых 26 были подтверждены. Для сравнения — в прошлом году было зарегистрировано всего 8 случаев.

Вакцинация от кори и пандемия

В 2021 году из-за пандемии COVID-19 рекордное число детей в мире не получили плановые прививки от кори — 40 миллионов. 25 миллионов детей пропустили первую дозу и ещё 14,7 миллиона — вторую дозу.

В Европейском регионе влияние пандемии COVID-19 на уровень вакцинации варьировался как между странами, так и внутри них. Некоторым государствам удалось наверстать упущенное между волнами COVID-19 и поддержать желаемый уровень иммунизации. В других странах плановая иммунизация была прервана или отложена на значительный период.

ВОЗ работает с партнёрами в Европе и за её пределами, чтобы поддержать страны во время и после Европейской недели иммунизации (23−29 апреля) и помочь им обеспечить защиту большего числа людей от заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин.