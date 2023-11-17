Количество заболевших корью и умерших от этой инфекции растёт во всем мире из-за снижения охвата вакцинацией. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю и профилактики заболеваний США.

В 2022 году заболеваемость корью выросла на 18%, а смертность — на 43% по сравнению с 2021 годом. В общей сложности численность заболевших по всему миру оценивается в 9 миллионов человек, а умерших — на уровне 136 тысяч человек, большинство из которых составляют дети, отмечается в докладе.

Масштабные и тяжело протекающие вспышки заболевания в 2022 году произошли в 37 странах по сравнению с 22 странами годом, подсчитали авторы доклада.

«Рост числа вспышек кори и смертности от неё поражает, но, к сожалению, не является неожиданным на фоне снижения показателей вакцинации, который мы наблюдаем в последние годы», — заявил директор управления Центра по контролю и профилактики заболеваний по глобальной иммунизации Джон Вертефей.

Авторы доклада отмечают, что заражение корью можно предотвратить при помощи двух доз коревой вакцины. В 2022 году глобальный показатель охвата первой дозой вакцины составил 83%, что гораздо меньше 95%, необходимых для защиты населения от вспышек, подчёркивают они.

«Самые низкие показатели вакцинации — всего 66% — по-прежнему отмечаются в странах с низким уровнем дохода, в которых выше всего риск смерти от кори; при этом в этих странах не наблюдается восстановления данного показателя после его падения в период пандемии», — говорится в докладе.