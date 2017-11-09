Узбекистан официально признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) страной, ликвидировавшей корь и краснуху. Страна добилась ликвидации данных заболеваний с января 2014 года по декабрь 2016 года, сообщило представительство ЮНИСЕФ в Ташкенте.

В 2007 году в Национальный календарь иммунизации Узбекистана была внедрена вакцина против кори, паротита и краснухи (КПК). Две инъекции вакцины КПК, сделанные детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет, создают достаточный иммунитет против этих заболеваний на всю жизнь.

Показатели охвата вакцинацией КПК в стране составляют 99,5% при первой вакцинации и 99,7% при повторной вакцинации (данные 2016 года).

«Дети в возрасте до 14 лет составляют 27% населения Узбекистана. Иммунизация является одной из самых успешных и экономически эффективных инвестиций в здравоохранение, которую мы можем сделать для будущих поколений», — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн.

ЮНИСЕФ оказывает поддержку правительству страны в закупке и внедрении новых вакцин, совершенствовании холодовой цепи, обеспечении устойчивого финансирования страной закупок вакцин и постоянном повышении спроса на вакцинацию посредством работы с общественностью.

В течение последнего десятилетия Узбекистан перешел на устойчивое и самодостаточное финансирование закупок вакцин. В 2010 году 90% вакцин, доставленных в страну, были приобретены за счет государственного бюджета. К 2020 году страна планирует стать полностью самодостаточной в закупке вакцин.