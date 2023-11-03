В Кыргызстане растёт число заболевших корью, эпидемиологическая ситуация в стране осложнилась, сообщила пресс-служба кыргызского Минздрава.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с начала года корью заболели 3289 человек, большинство из них дети в возрасте до 4 лет. Больше всего заболевших зарегистрировано в городах Бишкек и Ош, а также в Ошской, Чуйской и Джалал-Абадской областях.

«В целом ситуация по кори остаётся напряжённой. С началом учебного года участились заболевания среди учащихся общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, среди детей, которые не были привиты», — говорится в сообщении.

Для локализации вспышки кори образовательные учреждения временно переводятся на дистанционное обучение до окончания карантина. Также продолжается кампания по дополнительной иммунизации против кори и краснухи среди детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет включительно, отмечается в сообщении.

В Минздраве добавили, что для прерывания передачи инфекции охват вакцинацией должен достигать более 95%, а сейчас он составляет 76% — это более 450 тысяч вакцинированных детей.

Рост заболеваемости корью также наблюдается в Казахстане. С февраля 2023 года врачи зарегистрировали 10 тысяч заболевших, больше 80% из них приходится на детей до 14 лет. По словам первого вице-министра здравоохранения Казахстана Тимура Султангазиева, большинство заболевших корью отказывались от вакцинации, так как получали «недостоверную информацию из разных соцсетей».

Ещё в апреле Всемирная организация здравоохранения предупреждала о росте случаев корью в Европейском регионе, куда и входит Узбекистан.