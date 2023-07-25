С начала года в Узбекистане зарегистрировано 164 случая заболевания корью, сообщила пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Эти случаи выявлены после анализов крови в вирусологической лаборатории, взятых у 306 пациентов с подозрением на корь.

По данным комитета, инфицирование корью в основном происходит после контакта с прибывшими из-за рубежа.

«Эпидемиологическая ситуация с корью в нашей стране находится под контролем. Лица, находившиеся в контакте с лицами с подозрением на корь, охвачены профилактической вакцинацией на основании эпидемиологических рекомендаций», — говорится в сообщении.

Комитет со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения сообщил, что эпидемиологическая ситуация по кори в мире и европейском регионе ухудшилась в 2023 году за счёт людей, отказавшихся от вакцинации.

На момент публикации в Украине зарегистрировано 23 тысячи случаев кори, в Сербии — 4954, во Франции — 2576, в Греции — 2476, в Италии — 2020, в России — 1396, в Грузии — 1128.

В Афганистане выявлено 2105 случаев в 2023 году, в Таджикистане — более 300, а в Казахстане — 169 случаев.

В конце апреля ВОЗ сообщала, что с начала года случаи заболевания корью были зарегистрированы в 17 странах Европейского региона ВОЗ (куда входит и Узбекистан). К концу февраля официально сообщалось о 900 случаях — это больше, чем за весь 2022 год.

В ВОЗ подчёркивают, что власти всех стран, включая те, в которых подтверждена ликвидация эндемичной передачи кори, должны не терять бдительность в отношении этой крайне заразной болезни.