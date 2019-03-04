Заболеваемость корью на планете выходит на внушающий тревогу уровень, заявил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Особенно высокими темпами корь растет в 10 странах, на долю которых приходится свыше 74% ее совокупного роста, а также в нескольких странах, включая Узбекистан, ранее объявленных свободными от кори.

Об увеличении числа случаев заболевания корью в 2018 году по сравнению с 2017 годом сообщили в общей сложности 98 стран, что означает «шаг назад в борьбе с этой легко поддающейся профилактике, но потенциально смертельной болезнью», отмечают в ЮНИСЕФ.

Наиболее значительный рост числа случаев кори в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, зафиксирован на Украине — 30338. С 2017 года болезнь унесла в этой стране 30 жизней. На Филиппинах зарегистрировано 13192 случая заболевания. В Бразилии, ранее объявленной свободной от кори, зафиксировано 10262 случая кори. В Йемене (6641 зарегистрированных случаев) вспышка заболевания стала следствием многолетнего конфликта. В первой десятке также Венесуэла (4916), Сербия (4355), Мадагаскар (4307), Судан (3496), Таиланд (2758) и Франция (2269).

Узбекистан вошел в список стран, где после отсутствия регистрации заболеваний кори в 2017 году в 2018 году отмечен заметный рост — 17 случаев. Ранее мы писали, что Узбекистан в 2017 году был официально признан Всемирной организацией здравоохранения страной, ликвидировавшей корь и краснуху.

Корь является очень заразным заболеванием, в большей степени чем лихорадка Эбола, туберкулез или грипп. Вирусом можно заразиться в течение двух часов после того, как инфицированный человек покинул помещение. Вирус распространяется воздушным путем и, проникая в дыхательные пути, может привести к гибели истощенных детей или младенцев, которые слишком малы для прививки. Специального лечения в случаях заражения корью не существует.

Причинами вспышек заболевания как в развитых, так и в развивающихся странах стали, в некоторых случаях, слабость материально-технической базы здравоохранения, гражданские волнения, низкий уровень осведомленности общественности, самоуспокоенность и негативное отношение к прививкам. Например, в США количество случаев кори увеличилось с 2017 по 2018 год в 6 раз — до 791 случая.

ЮНИСЕФ обратился к правительствам, службам здравоохранения и родителям с призывом осознать, что вакцины безопасны и эффективны, прививать всех детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет во время вспышек заболевания, обучать медицинских работников и снабжать их всем необходимым, а также повышать эффективность программ иммунизации.