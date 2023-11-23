С 23 ноября частично возобновляется движение электропоездов из Ташкента в Ходжикент и обратно, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Как уточнили «Газете.uz» в компании, возобновлённые рейсы будут отправляться:

в 16:58 из Ташкента в Ходжикент;

в 06:40 из Ходжикента в Ташкент.

Утренний рейс из Ташкента в Ходжикент в 07:10, а также дневной из Ходжикента в Ташкент в 10:10, пока не выполняются.

Напомним, с 8 ноября в целях модернизации подвижного состава движение электропоездов по этому маршруту было временно приостановлено.

В мае 2021 года «Узбекистон темир йуллари» сообщала о планах обновить парк электропоездов для пригородного сообщения Ташкента. Так, на направление в Ходжикент планировалось поставить четыре новых скоростных электропоезда, что позволит сократить время поездки с нынешних 2 часов 15 минут до 1 часа.

«Газета.uz» ранее рассказывала о пассажирах, которые ездят на пригородных электричках и что они думают об этом транспорте.