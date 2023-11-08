Для модернизации подвижного состава временно приостановлено движение электропоездов из Ташкента в Ходжикент и обратно, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».
С 8 ноября отменяются два последних рейса Ташкент-Ходжикент-Ташкент:
- №6435/6436 «Ташкент — Ходжикент — Ташкент»;
- №6441/6442 «Ташкент — Ходжикент — Ташкент».
Как уточнили «Газете.uz» в компании, движение электричек будет возобновлено на следующей неделе.
В УТЙ принесли извинения за причинённые неудобства.
В мае 2021 года «Узбекистон темир йуллари» сообщала о планах обновить парк электропоездов для пригородного сообщения Ташкента. Так, на направление в Ходжикент планировалось поставить четыре новых скоростных электропоезда, что позволит сократить время поездки с нынешних 2 часов 15 минут до 1 часа.
«Газета.uz» ранее рассказывала о пассажирах, которые ездят на пригородных электричках и что они думают об этом транспорте.