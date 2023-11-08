Для модернизации подвижного состава временно приостановлено движение электропоездов из Ташкента в Ходжикент и обратно, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

С 8 ноября отменяются два последних рейса Ташкент-Ходжикент-Ташкент:

№6435/6436 «Ташкент — Ходжикент — Ташкент»;

№6441/6442 «Ташкент — Ходжикент — Ташкент».

Как уточнили «Газете.uz» в компании, движение электричек будет возобновлено на следующей неделе.

В УТЙ принесли извинения за причинённые неудобства.

В мае 2021 года «Узбекистон темир йуллари» сообщала о планах обновить парк электропоездов для пригородного сообщения Ташкента. Так, на направление в Ходжикент планировалось поставить четыре новых скоростных электропоезда, что позволит сократить время поездки с нынешних 2 часов 15 минут до 1 часа.

«Газета.uz» ранее рассказывала о пассажирах, которые ездят на пригородных электричках и что они думают об этом транспорте.