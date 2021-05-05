«Узбекистон темир йуллари» в ближайшем будущем планирует закуп новых электропоездов для пригородного сообщения столицы и увеличение пассажиропотока в нем, сообщила пресс-служба компании. Таким образом железнодорожный перевозчик намерен в дальнейшем интегрировать пригородное сообщение в городскую транспортную систему Ташкента.

Сейчас детально изучаются технические характеристики и цены подвижных составов, производимых в Китае, Южной Корее, Беларуси и России.

В создании благоприятных условий для путешествий местных и иностранных туристов важную роль играет организация и обеспечение транспортной взаимосвязи туристских маршрутов в уникальных природных зонах Ташкентской области, говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, из года в год растёт спрос на направление из Ташкента в Ходжикент — в Бостанлыкском районе расположены дачные посёлки, зоны отдыха и санатории. В данном направлении ежедневный пассажиропоток составляет порядка 2000 человек.

Наибольший поток отдыхающих приходится на летний сезон, в связи с этим на автотрассах в том направлении создаются многокилометровые пробки. «В данных обстоятельствах электричка превосходит автотранспорт и в ценовой политике, и по сокращению времени пребывания в пути», — говорится в сообщении.

Таким образом, «Узбекистон темир йуллари» планирует поставить на направление в Ходжикент четыре дополнительных новых скоростных электропоезда. «Это позволит сократить время поездки из Ташкента до Ходжикента с нынешних 2 часов 15 минут до 1 часа, уменьшить пробки на автомагистралях, увеличить ежедневный пассажиропоток с 2000 человек до 12000, а также, что немаловажно, — интегрировать железнодорожные пассажирские перевозки в транспортные системы городских агломераций», — заявили в компании.

Для организации движения пригородного железнодорожного транспорта сейчас провдится модернизация железнодорожных участков и ремонт железнодорожного полотна в направлении Ходжикента. Кроме того, модернизации подвергаются и существующие подвижные составы. К примеру, в электропоезде сообщением Ташкент-Бекабад установлены мягкие кресла, а в вагонах увеличены размеры мест для хранения багажа.





Ташкент сегодня соединен пригородным сообщением с Ходжикентом, Хавастом, Гулистаном, Бекабадом, Ангреном и Сырдарьей. С лета прошлого года начала функционировать электрифицированная кольцевая железная дорога в Ферганской долине сообщением Наманган-Андижан-Маргилан-Коканд. По ней также запущены электропоезда. Ежедневный пассажиропоток в электричках составляет 8200 человек. С приобретением новых подвижных составов зарубежного производства планируется запустить электричку также из Андижана в Ханабад, «который также являет собой уникальную природную зону с большим потенциалом развития туризма».

Сейчас в пригородном сообщении эксплуатируются электропоезда постоянного тока серии ЭР9Е и ЭР2М, они состоят из моторных, головных и прицепных вагонов. На моторных вагонах установлены четыре тяговых двигателя, тяговый понижающий трансформатор и необходимая для их работы аппаратура. Прицепные вагоны приспособлены для работы с моторными вагонами и имеют вспомогательное оборудование, а в головных расположены кабины управления. Все электрички курсируют в пригородном сообщении на расстоянии до 150 км.