Корреспондент «Газеты.uz» Сабина Бакаева часто пользуется электричками по направлению Ташкент-Ходжикент-Ташкент. Это единственный общественный транспорт, на котором можно добраться в горы с велосипедом, не разбирая его.



Утренняя электричка отправляется в область из столицы в 7 утра. Следующая лишь в 14:06. Ташкентцы чаще ездят на электричках по выходным, когда работающим людям хочется не только отдохнуть в горах, но и выспаться. Однако общественный транспорт не позволяет это сделать. Последняя электричка из Ходжикента отправляется слишком рано – в 16:42. С учетом длительности поездки – 2 часа 15 минут – пассажиры не смогут отправиться в однодневную поездку, полноценно отдохнув, даже если отправятся в горы первым составом.