Пригородное железнодорожное сообщение плохо развито в Узбекистане, несмотря на востребованность среди населения, дешевизну и безопасность. Электрички имеют преимущества в скорости перед другими видами транспорта. Они более экологичные, чем автотранспорт, и способны перевозить большое количество людей за единицу времени.
Ташкент сегодня соединен пригородным сообщением с Ходжикентом, Хавастом, Гулистаном, Бекабадом, Ангреном и Сырдарьей. С лета прошлого года начала функционировать электрифицированная кольцевая железная дорога в Ферганской долине сообщением Наманган-Андижан-Маргилан-Коканд. По ней также запущены электропоезда. По данным АО «Узбекистон темир йуллари», ежедневный пассажиропоток в электричках составляет 8200 человек.
Компания планирует
закуп новых электропоездов для направления Ташкент-Ходжикент. В УТЙ «Газете.uz» также отметили, что в в будущем также планируется продлить маршрут направления Ангрен-Ташкент до Келеса, а также запустить рейс из Ходжикента до Келеса через Назарбек. В компании рассказали, что ежедневно на дороге, соединяющей Келес с Ташкентом, образуются серьёзные пробки. Решить проблему может открытие новых направлений. Железную дорогу для этого строить не придётся – она уже существует. Сроки проектов пока неизвестны.
Кроме того, четыре года назад планировалось
увеличить число рейсов по направлению Бекабад-Ташкент-Бекабад до двух в день, однако из-за отсутствия новых составов это так и не было сделано.
Фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин доехал из Ташкента в Ходжикент и Сырдарью на электричке и узнал мнение пассажиров об услугах УТЙ.
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