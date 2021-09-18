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Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Поезд ушёл
Кто ездит на пригородных электричках и что пассажиры думают об этом транспорте
Пригородное железнодорожное сообщение – перспективное направление для развития транспортной системы больших городов, но пассажиры ташкентских электричек не довольны оказываемыми услугами. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин спросил их, почему.
Пригородное железнодорожное сообщение плохо развито в Узбекистане, несмотря на востребованность среди населения, дешевизну и безопасность. Электрички имеют преимущества в скорости перед другими видами транспорта. Они более экологичные, чем автотранспорт, и способны перевозить большое количество людей за единицу времени.

Ташкент сегодня соединен пригородным сообщением с Ходжикентом, Хавастом, Гулистаном, Бекабадом, Ангреном и Сырдарьей. С лета прошлого года начала функционировать электрифицированная кольцевая железная дорога в Ферганской долине сообщением Наманган-Андижан-Маргилан-Коканд. По ней также запущены электропоезда. По данным АО «Узбекистон темир йуллари», ежедневный пассажиропоток в электричках составляет 8200 человек.

Компания планирует закуп новых электропоездов для направления Ташкент-Ходжикент. В УТЙ «Газете.uz» также отметили, что в в будущем также планируется продлить маршрут направления Ангрен-Ташкент до Келеса, а также запустить рейс из Ходжикента до Келеса через Назарбек. В компании рассказали, что ежедневно на дороге, соединяющей Келес с Ташкентом, образуются серьёзные пробки. Решить проблему может открытие новых направлений. Железную дорогу для этого строить не придётся – она уже существует. Сроки проектов пока неизвестны.

Кроме того, четыре года назад планировалось увеличить число рейсов по направлению Бекабад-Ташкент-Бекабад до двух в день, однако из-за отсутствия новых составов это так и не было сделано.

Фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин доехал из Ташкента в Ходжикент и Сырдарью на электричке и узнал мнение пассажиров об услугах УТЙ.


Чрезмерные меры транспортной безопасности препятствуют быстрой логистике. Каждому пассажиру необходимо дойти до прорехи в заборе, показать паспорт, данные которого никуда не вносятся – охрана лишь просматривает тысячи документов в день. Затем граждане должны проскочить через металлодетектор и просканировать свою поклажу.

Пассажир Руслан вместе со своим отцом Шамилем два раза в месяц ездит из Ташкента в Сырдарью и обратно на электричке. В регионе мужчины рыбачат. Однако их не устраивает расписание. Первый поезд из Ташкента отправляется лишь в 9:35 утра. Для рыбаков это поздно.
«Раньше электричка из Ташкента была в 5-6 утра. Если мы выезжаем в 9:30, значит к берегу доберемся лишь к полудню», – говорит Руслан.

Мужчины проводят в области несколько дней, а затем возвращаются в столицу. Расписание на этом пути тоже подводит. Первые два состава уезжают из Сырдарьи в 4-5 утра, а следующий — почти в 3 дня. Правда, в 8 утра есть поезд из Бекабада в Ташкент, однако по четвергам он не ходит.
«Интервал между поездами очень большой. Представьте, из Сырдарьи в Ташкент он составляет 9 часов. Последняя уезжает в город в 16:30», – отмечает Шамиль ака.

Мужчины сетуют, что на любом другом транспорте добираться из Ташкента в Сырдарью и обратно быстрее, но дороже и менее безопасно.
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Школьник Эркин рассказывает, что пользуется электричкой несколько раз в месяц. Он ездит из Янгиюля в Сырдарью к матери и друзьям. Мальчик считает, что поезда слишком рано отправляются в Ташкент и слишком поздно – из столицы. При этом проезд на электричке из Янгиюля в Сырдарью обходится пассажирам в 4500 сумов, а на такси выходит 20 тысяч.
Билетный кассир сообщил корреспонденту «Газеты.uz», что электричками больше всего пользуются сотрудники компании «Узбекистон темир йуллари». Расписание им часто подходит. Кроме того, они имеют льготы на проезд. Число гражданских пассажиров увеличивается с началом учебного года до летних каникул, а также в сезон уборки хлопка.
Корреспондент «Газеты.uz» Сабина Бакаева часто пользуется электричками по направлению Ташкент-Ходжикент-Ташкент. Это единственный общественный транспорт, на котором можно добраться в горы с велосипедом, не разбирая его.

Утренняя электричка отправляется в область из столицы в 7 утра. Следующая лишь в 14:06. Ташкентцы чаще ездят на электричках по выходным, когда работающим людям хочется не только отдохнуть в горах, но и выспаться. Однако общественный транспорт не позволяет это сделать. Последняя электричка из Ходжикента отправляется слишком рано – в 16:42. С учетом длительности поездки – 2 часа 15 минут – пассажиры не смогут отправиться в однодневную поездку, полноценно отдохнув, даже если отправятся в горы первым составом.
Для направления Ташкент-Ходжикент-Ташкент планируется закупить современные поезда, которые позволят сократить время поездки до 1 часа и увеличить пассажиропоток с 2000 человек до 12 000 в сутки. Однако в компании «Газете.uz» сообщили, что увеличивать число рейсов не планируется — «из-за отсутствия потребности».
Несмотря на все неудобства, у ташкентских электричек есть некий шарм. Атмосферу в них нельзя сравнить с междугородними поездами. Из-за медлительности нахождение в электричке часто кажется бессмысленным и бесцельным делом. Поездка размаривает как летний зной, стук колёс усыпляет тела, устраивающиеся на жестких деревянных скамьях (лишь один состав с мягкими сиденьями курсирует по направлению Ташкент-Бекабад). Пассажиры распивают алкоголь, тихо беседуют друг с другом и разгадывают кроссворды.
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Но одним лишь шармом сыт не будешь. Чтобы убытки не тянули электрички ко дну, нужно повышать качество услуг, в том числе увеличивать число рейсов. Сейчас пригородное железнодорожное сообщение существует только для обслуживания определенного контингента жителей регионов. Утренние электрички зачастую приезжают в Ташкент слишком рано для работающих граждан, из Бекабада – слишком поздно. Кроме того, подвижной состав настолько изношен, что пассажиры с большей охотой предпочитают электричкам автотранспорт.

Учитывая растущие столичные пробки, Ташкенту необходимо больше вкладываться и развивать пригородное железнодорожное сообщение. Этот экологичный транспорт способен перевозить колоссальное количество пассажиров и не вынужден стоять в пробках.
Текст подготовила Сабина Бакаева.
Автор фотографий: Евгений Сорочин

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