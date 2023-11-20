Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 ноября посетил махаллю Хабиба Абдуллаева в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

В махалле проживают более 4400 человек. Здесь действуют около 50 пунктов торговли и обслуживания, расположены образовательные организации. 38 многоквартирных домов и 4 социальных объекта обслуживаются управляющей сервисной компанией «Маданиятли худуд».





В этом году построены чайхана, амфитеатр, зона Wi-Fi, отремонтированы внутренние дороги и детские площадки, говорится в сообщении.

Осенью в рамках проекта «Яшил макон» здесь высажено более 2000 саженцев декоративных и плодовых деревьев, вырыты два артезианских колодца и создана система орошения зелёных насаждений.





Президент пообщался с жителями района и подчеркнул необходимость экономить электроэнергию, беречь тепло в домах, формировать в каждом чувство сопричастности к культуре энергосбережения.

«Нельзя говорить, что изменение климата происходит где-то далеко от нас. Прошлогодние морозы показали это. Теперь нам необходимо изменить наше мировоззрение с учётом изменения климата. Если каждый гражданин будет относиться к этому, как к заботе о своём доме, своей махалле, своём районе, родной стране, то результат будет таким, как мы ожидаем», — сказал он.

В этой махалле перед зимой отремонтировали десять трансформаторов, заменили электросети. Были капитально отремонтированы входные группы многоэтажных домов, установлены новые двери, заменены трубы отопления в подвалах.





Президент сообщил, что выделяются большие средства и возможности для улучшения условий жизни в 585 махаллях Ташкента. По его словам, у жителей также должно измениться мировоззрение, чтобы они «не были равнодушными к благоустройству своего дома, махалли и улицы, были готовы посадить хотя бы одно дерево для здоровья своего ребёнка».

«Мы прилагаем усилия, чтобы построить будущее нашего родного Узбекистана. У нас великодушный и многонациональный народ. Главное богатство нашего народа — это мир», — сказал он.





Глава государства отметил «беспрецедентные работы» в сфере солнечной, ветряной и гидроэнергетики. «В этом году мы откроем новую электростанцию на 1200 МВт в Сырдарье. Мы строим за год. Если кто-то думает о своей экономике и стране, нужно проводить расчёты минимум на 50 лет вперёд. 50 лет!», — заявил он.

Президент отметил рост численности населения на 1 миллион человек за год. «По итогам года нас будет 37 миллионов человек. Через три года нас будет 40 миллионов. Это тоже наше большое богатство. Но в основе этого сколько пенсий, пособий, сколько детских садов, сколько школ. Столько детсадов было в Узбекистане? Не было. Столько школ было в Узбекистане? Не было», — сказал Шавкат Мирзиёев.

14 октября президент Узбекистана в беседе с жителями Ташкента в субботу сообщил, что заслушал отчёты руководителей и дал им ещё месяц, чтобы завершить подготовку к зимнему сезону. Он пообещал 15 ноября вновь посетить махалли и ознакомиться с проделанной работой. Ранее мы сообщали о посещении президентом ряда новых и обновлённых объектов теплоснабжения в столице.