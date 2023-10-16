Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 октября встретился с жителями махаллей в Чиланзарском районе Ташкента и рассказал о подготовке столицы к осенне-зимнему сезону. Он сказал, что цель его визита в махалли — увидеть, какие выводы были сделаны с прошлого года, когда город во время морозов столкнулся с масштабными отключениями электричества, газа и отопления.

«В этом году мы приняли большие постановления, выделили большие средства. Каждый подъезд, каждый дом, каждая больница, каждая школа не только в Ташкенте, но и по всей республике. Для нас это стало уроком… Как вы знаете, очень сложно создать систему отопления. Кроме того, для этого нужно подготовить кадры. Можно привезти современное оборудование — это самое лёгкое, хотя на это тоже требуются средства, но на вопрос, кто будет его использовать, ответа пока нет. Почему? Нам не хватает знаний», — сказал глава государства (цитата по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

Президент сообщил, что в Узбекистан были приглашены зарубежные специалисты в сфере газо- и электроснабжения, которые обучили местные кадры. Специалистам также повысили зарплаты.

«Дай Бог, чтобы этого не было, но я говорю, что мы будем делать, если будет минус 40 градусов? Что будем делать, если будет минус 30 градусов? Минус 20 градусов? Минус 10 градусов? На основе этого разработали систему», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев заявил, что «выслушал отчёты всех руководителей в Ташкенте о подготовке к зимнему сезону и дал им время до 15 ноября».

«Я взял это под контроль. Я им дал ещё время до 15 ноября. Я ещё раз проеду по Ташкенту 15 ноября и приму их не в кабинете, а в районах, на местах, в махаллях. Мы посетим каждую школу, больницу, подъезд в 585 махаллях. Для хлопка нужны две ладони. В лице вас (интеллигенции, активистов махаллей, учителей и других — ред.) хочу попросить активистов 585 махаллей, чтобы мы ценили это», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что необходимо наладить общественный контроль в этой сфере и повышать культуру энергосбережения.

Ранее мы сообщали о посещении президентом ряда новых и обновлённых объектов теплоснабжения в Ташкенте.