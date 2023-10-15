«Увидеть, какие выводы были сделаны с прошлого года», когда Ташкент во время морозов столкнулся с масштабными отключениями электричества, газа и отопления, было целью субботней поездки президента по столице. Об этом, сообщила его пресс-служба, Шавкат Мирзиёев сказал, посещая Чиланзарский район.

«Мы приняли необходимые решения и выделили большие средства. Привезли технологии и специалистов из-за рубежа. Дополнительно обучили работников сферы, повысили им зарплату. Сейчас я дал руководителям новое поручение — зайти в каждую махаллю, каждый многоквартирный дом, школу, больницу и гарантировать, чтобы у них было тепло», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Самое главное — мы наладим общественный контроль в этой сфере. Вместе с тем необходимо повышать культуру энергосбережения. Такие повидавшее многое люди, как вы, представители интеллигенции должны подать пример и помочь государству в этом деле», — отметил он.





Президент посадил вместе с общественностью саженцы в одной из махаллей, дав старт осеннему сезону посадки деревьев в рамках проекта «Яшил макон». Мы писали, что в этом сезоне планируется высадить 85 миллионов саженцев.

Новые и обновлённые объекты





В этом районе Шавкат Мирзиёев осмотрел когенерационную станцию. В махаллях Октепа и Богзор, где расположено 50 многоквартирных домов, 7 социальных учреждений и десятки объектов бизнеса, во время аномальных холодов прошлой зимой наблюдались перебои в теплоснабжении.

Чтобы не допустить повторения этой ситуации, здесь запущены когенерационные установки для совместного производства электричества и тепла. Они способны вырабатывать 4,6 мегаватт электроэнергии и более 29 гигакалорий тепла в час, говорится в сообщении.

В рамках проекта была реконструирована вся инфраструктура теплоснабжения от котельной до потребителей. Заменена теплотрасса, установлены отдельные теплораспределительные пункты в каждом жилом доме и социальном объекте. Всего 13 тысяч метров тепловых сетей переведены на замкнутую систему и защищены от потерь путём замены старых труб на новые изолированные трубы.

Пункты распределения тепла оснащены датчиками, позволяющими регулировать тепло в домах в зависимости от изменения температуры воздуха.

Запуск комплекса позволит будет экономить 5,3 миллиона кубометров газа в год, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократятся на 67% и не будет необходимости в утилизации сточных вод, отмечается в сообщении.

В махаллях Богзор и Октепа также заменены трансформаторы и заново проложены линии электропередачи.





Президент также посетил обновлённую теплоцентраль №3 предприятия «Тошкент иссиклик маркази» в Шайхантахурском районе. Она была построена в 1972 году. Её 5 котельных вырабатывают 400 Гкал тепла и обеспечивают им 491 многоквартирный дом и более 150 учреждений социальной сферы.

Чтобы избежать сбоев в теплоснабжении, как прошлой зимой, здесь создана возможность выработки тепла из альтернативного топлива. Построено мазутное хозяйство, два котла приспособлены к гибридной работе — на газе и мазуте. Все котельные отремонтированы. Для обеспечения нормального давления газа к теплоцентрали подведён отдельный газопровод протяжённостью 4,6 км.

Как говорится в сообщении, теперь теплосети могут стабильно работать при температуре до -30 градусов Цельсия. В этом процессе будут задействованы резервы мазута. Усилена изоляция труб, что позволило снизить потери тепла. Это должно обеспечить подачу тепловой энергии температурой не менее +65 градусов.

Аналогичным образом модернизирована теплоцентраль №5.

«С учётом прошлогодних испытаний и используя имеющие возможности, мы проводим модернизацию теплоснабжения. Теперь необходимо принять меры сохранения и экономии тепла», — отметил Шавкат Мирзиёев.





Глава государства также осмотрел новую подстанцию рядом со стадионом «Пахтакор» в этом же районе. В рамках проекта с подстанции «Тракторсоз» протянуто более 19 км кабеля и установлены 2 трансформатора. Объект будет введён в строй в ноябре.

«В результате в центре столицы появится дополнительный источник питания мощностью 130 мегаватт. Снизится нагрузка на другие подстанции в городе, вероятность аварийных ситуаций сократится на 60%», — сообщила пресс-служба президента.

Согласно озвученным данным, сейчас идёт строительство ещё 5 и обновление 4 подстанций, они в общей сложности обеспечат 850 мегаватт мощности.