Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет пакет финансирования в размере 150 млн долларов и оказала помощь в привлечении более 1 млрд долларов в виде частного финансирования для строительства тепловой электростанции в Сырдарьинской области Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе корпорации.

В качестве ведущего транзакционного советника правительства Узбекистана IFC помогла структурировать государственно-частное партнёрство (ГЧП) для этого проекта путём проведения прозрачного конкурентного международного тендера — первого в стране на тепловую электростанцию, говорится в сообщении.

IFC также софинансировала для проекта 655 млн долларов от Японского банка международного сотрудничества и Японского агентства страхования экспорта и инвестиций.

Станция мощностью 1580 МВт обеспечит более 3 миллионов человек более эффективной и конкурентоспособной по стоимости электроэнергией. По оценкам, после завершения строительства она удовлетворит 17% спроса и будет представлять 9,5% общей установленной мощности. Электроэнергия, выработанная с использованием природного газа, будет подаваться в национальную электрическую сеть Узбекистана.

Станция будет разработана консорциумом, в который входят компании Electricité De France (Франция), Nebras Power (Катар), Sojitz Corporation и Kyuden International (Япония).

Имея рейтинг эффективности более 60%, новая станция будет в два раза эффективнее в сравнении с устаревшими установками и позволит избежать до 2,8 млн тонн выбросов парниковых газов в год, говорится в сообщении. Это соответствует стратегии по декарбонизации к 2050 году и определяемому на национальном уровне вкладу Узбекистана в Парижское соглашение.

«Чтобы ускорить переход к чистой энергии, нам нужны современные, эффективные и гибкие электростанции, которые могут помочь оптимизировать нашу энергетическую систему за счёт балансирования и увеличения мощностей возобновляемой энергии. Станция „Сырдарья-2“ будет содействовать этому переходу, будучи надёжным и экономически-эффективным источником электроэнергии и содействуя снижению уровня выбросов СО2», — сказал министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

«Эффективное, надёжное и доступное электроснабжение является необходимым условием для развития любой страны, — сказала директор IFC по Турции и Центральной Азии Вибке Шлёмер. — Этот проект сочетает капитал и опыт частного сектора для повышения устойчивости и конкурентоспособности энергетического сектора Узбекистана, экономичного и действенного удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, а также содействует сокращению углеродного следа страны в долгосрочной перспективе».