Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 ноября на совещании рассказал о реализации крупных промышленных проектов в Сурхандарьинской области.

«Я в третий раз в этом году приехал в Сурхандарью с очень большими намерениями и чёткими планами, чтобы наш народ жил хорошо и чтобы облегчить его бремя», — цитирует главу государства его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В четверг президент подробно ознакомился с четырьмя новыми крупными промышленными проектами стоимостью 3,3 млрд долларов в Сурхандарье. В частности, в связи с запуском в 2024 году газохимического комплекса в Байсуне стоимостью почти 3 млрд долларов ожидается:

очистка 5 млрд кубометров газа в год, производство природного газа и серы на 6 трлн сумов;

дополнительный экспортный доход для Сурхандарьи в среднем на 120 млн долларов в год;

расширение геологоразведки, открытие запасов газа ещё на 100 млрд кубометров, достижение полной нефтяной независимости страны через 2−3 года.

Сейчас в этом комплексе «25 лет Независимости» (М-25) трудятся 7000 человек. По поручению президента вокруг комплекса будет налажена кооперация, а также создано не менее 2000 высокодоходных рабочих мест для жителей соседних районов.

На территории также была построена электростанция мощностью 85 МВт. Она производит электроэнергию не только для нужд комплекса, но и для всего населения Байсуна, говорится в сообщении.

Компания Saneg начала разработку месторождения горючих сланцев в Байсунском районе Сурхандарьинской области. Проект освоения сланцевой руды представили Шавкату Мирзиёеву во время визита на ГХК 16 ноября. Согласно результатам геологоразведочных работ, запасы месторождения оцениваются в 55 млн тонн сланцевой руды категории C1, отмечает компания.

Заместитель генерального директора Saneg по развитию стратегических проектов Азизбек Назаров сообщил, что на участке продолжается исследование геологического строения, глубины залегания и площади распространения сланцев. По его словам, запасы месторождения в будущем могут достичь до 400 млн тонн.

Для этого в ближайшие несколько лет запланировано проведение топографических съёмок, электроразведки, а также бурение разведочных скважин на сумму более 10 млн долл долларов.

Компания хочет наладить переработку сланцевой руды для производства синтетической нефти, газа и генерации электроэнергии. До конца 2024 года намечен запуск четырёх установок по технологии циркулирующего кипящего слоя (ЦКС-1500). Каждая из них сможет перерабатывать до 1,5 млн тонн сланцевой руды в год, чтобы получать 800 тысяч тонн нефти, 300 млн кубометров газа и 150 МВт электроэнергии.

В ближайшие пять лет Saneg рассчитывает довести число установок ЦКС-1500 до 25. Они суммарно смогут перерабатывать до 37,5 млн тонн сырья ежегодно.

Напомним, в 2024 году планируется увеличение поставок нефти из России в Узбекистан через территорию Казахстана до 1 миллиона тонн,. Это более чем в три раза больше объёма нефти, который планировалось импортировать в 2023 году (300 тысяч тонн).

В начале 2023 года объёмы импорта бензина в Узбекистан вырос в несколько раз. За первые четыре месяца было поставлено 335,2 млн литров, что почти в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Общая стоимость импорта составила 136,67 млн долларов, или 0,4 доллара за литр. Почти весь объём пришёлся на Россию.