В 2024 году планируется увеличение поставок нефтяного сырья из России в Узбекистан через территорию Казахстана до 1 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана. Это более чем в три раза больше объёма нефти, который планировалось импортировать в 2023 году (300 тысяч тонн).

Трёхсторонний документ об этом подписан 4 ноября в Москве со стороны первого заместителя министра энергетики России Павела Сорокина, первого заместителя министра энергетики Узбекистана Азима Ахмедхаджаева и вице-министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова.

В документе отмечается, что при реализации соглашения особое внимание уделяется обеспечению приоритетного режима транспортировки через нефтепровод «Омск-Павлодар-Шымкент-Шагыр».

Как ожидается, документ позволит оперативно реализовать договорённости руководителей трёх стран, достигнутых в ходе обсуждений, состоявшихся 6−7 октября. Тогда Москву посетил президент Шавкат Мирзиёев и принял участие вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в запуске поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

Мирзиёев и Путин также договорились расширить сотрудничество по поставкам нефти.

Кроме того, подписанный документ должен помочь в развитии поставок трубной нефти с учётом удешевления затрат на её транспортировку по сравнению с железнодорожными поставками, содействовать развитию нефтепроводной инфраструктуры Узбекистана и приграничных территорий, повысить производительность двух узбекистанских нефтеперерабатывающих заводов (Ферганского и Бухарского НПЗ) и увеличить объёмы производства в стране качественного бензина и других горюче-смазочных материалов, говорится в сообщении.

Увеличение производства бензина также позволит расширить сеть автозаправочных станций в Узбекистане, что даст возможность предоставления населению качественно новых услуг по сервису и географии реализации топлива, отметили в Минэнерго.

По данным министерства, документ будет содействовать модернизации действующих мощностей по переработке нефти и созданию новых, а также росту производства экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Ранее заместитель министра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов опроверг сообщения, что российская нефть вытесняет казахстанскую на рынке Узбекистана. «Это неправда. На сегодняшний момент казахстанской нефти в Узбекистан транспортируется 87 тысяч тонн. Если нам удастся договориться об улучшении условий поставок, то, соответственно, объем увеличится. Мы сможем направить нефть РК с других направлений. Объёмы российской нефти действительно поставляются, но они гораздо ниже, чем объёмы наших казахстанских производителей», — сказал он.

В начале 2023 года объёмы импорта бензина в Узбекистан вырос в несколько раз. За первые четыре месяца было поставлено 335,2 млн литров, что почти в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. Общая стоимость импорта составила 136,67 млн долларов, или 0,4 доллара за литр. Почти весь объём пришёлся на Россию.