Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 ноября подписал указ о повышении размеров заработной платы работникам бюджетных организаций в среднем на 7%, сообщает УзА.

С 1 декабря устанавливаются следующие размеры:

базовая величина исчисления пенсии составит 372 тысячи сумов (сейчас — 347 тысяч),

(сейчас — 347 тысяч), минимальный размер пенсии по возрасту составит — 725 тысяч сумов (677 тысяч);

сумов (677 тысяч); минимальный размер оплаты труда — 1 млн 50 тысяч сумов (980 тысяч).

(980 тысяч). базовая расчётная величина, к которой привязаны размеры контрактов, штрафов, пошлин и других, — 340 тысяч сумов (330 тысяч сумов).

Кроме того, с декабря:

пенсии по инвалидности при неполном стаже работы увеличиваются до 800 тысяч сумов (сейчас — 747 тысяч);

(сейчас — 747 тысяч); размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, и пособия лицам с инвалидностью с детства — 800 тысяч сумов (747 тысяч);

(747 тысяч); минимальный размер пенсий, включая надбавки, лицам, ставшим инвалидами в результате войны 1941−1945 годов, и её участникам, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда, — 3,527 млн сумов (3,296 млн);

(3,296 млн); размер пенсий по возрасту для получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту — 800 тысяч сумов (747 тысяч);

(747 тысяч); размер пособия престарелым гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 608 тысяч сумов (535 тысяч);

(535 тысяч); минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учётом доплаты — 608 тысяч сумов (535 тысяч);

(535 тысяч); размер пособия законному представителю ребёнка, занятому уходом за ребёнком-инвалидом до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе, — 608 тысяч сумов (535 тысяч);

(535 тысяч); размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по случаю потери кормильца — 608 тысяч сумов с прибавлением по 212 тысячи (198 тысяч) на каждого следующего нетрудоспособного члена семьи;

с прибавлением по 212 тысячи (198 тысяч) на каждого следующего нетрудоспособного члена семьи; минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по случаю потери кормильца — 608 тысяч сумов (535 тысяч) в месяц с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком.

В результате увеличится размер пенсий и пособий 4,5 млн человек, а ежемесячная зарплата работников всех бюджетных организаций увеличится на 7%, отмечает УзА. Следует отметить, что базовая сумма расчёта увеличилась на 3%, а не 7%.

В целом за год заработная плата, пенсии и пособия в общей сложности увеличатся на 14,5%, тогда как БРВ — на 13%.

Напомним, с 1 апреля в среднем выросли на 7% (меньше ожидаемого уровня инфляции в пределах 9,5%) пенсии и пособия, а с 1 мая — зарплаты работникам бюджетной сферы.

С 1 сентября планировалось повысить заплаты, пенсии и пособия ещё на 10% (дополнительно выделить 5,6 трлн сумов), но на фоне огромного дефицита бюджета решение было отложено.

Ранее Министерство экономики и финансов сообщало, что дополнительное увеличение размера зарплаты на 1% потребует около 1,3 трлн сумов в год, а повышение пенсий на 1% — 600 млрд сумов в год.