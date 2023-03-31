Размеры заработной платы и пенсии в Узбекистане в 2023 году планируется увеличить ещё раз. Об этом «Газете.uz» сообщил директор Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономики и финансов Умид Абидходжаев.

По его словам, в параметрах утверждённого государственного бюджета на этот год было предусмотрено выделить 6,7 трлн сумов для повышения пенсий на 12% с 1 июня и зарплаты на 10% с 1 октября.

В связи с более высокими ценами на золото и медь на мировом рынке по сравнению с прогнозом (ожидается дополнительный доход в 4,5 трлн сумов) и ростом таможенных поступлений (дополнительно на 3 трлн сумов) принято решение о повышении зарплат, пенсий и пособий не один раз, а два.

О первом повышении уже сообщалось: с 1 апреля в среднем на 7% увеличатся пенсии и пособия, а с 1 мая — зарплаты работникам бюджетной сферы (дополнительные расходы госбюджета составят 2,2 трлн сумов).

Второе повышение запланировано на 1 сентября — зарплаты бюджетникам, пенсии и пособия должны вырасти ещё на 10% (дополнительно 5,6 трлн сумов).

За счёт двукратного повышения размеры зарплат и пенсий в 2023 году суммарно увеличатся в среднем на 17,7% (ранее планировалось 10−12%). В итоге индексация зарплат будет выше прогнозируемого уровня инфляции (в пределах 10%).

Ранее мы писали, что повышение коснётся 6,5 миллиона граждан — 4,4 миллиона пенсионеров и 2,1 миллиона работников бюджетной сферы.

«В результате этого, например, заработная плата учителя старших классов школы №30 Аккурганского района Ташкентской области увеличится с 4,2 млн до 4,5 млн сумов в мае, с сентября — до 4,9 млн сумов, а зарплата врача-лаборанта Каганского районного медицинского объединения Бухарской области — с 3 млн до 3,2 млн сумов, с сентября — до 3,6 млн сумов», — пояснил на примерах Умид Абидходжаев.