Правление Центрального банка Узбекистана на заседании 14 сентября приняло решение сохранить основную ставку на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Несмотря на то, что инфляционные процессы в экономике несколько замедлились, все ещё сохраняется повышающее давление на цены некоторых групп товаров. В августе текущего года также наблюдался рост инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении.

ЦБ также оценил роль ожидаемого повышения тарифов на ресурсы для юридических лиц.

«В связи с сохранением неизменных тарифов на электроэнергию и газ для населения не будет наблюдаться первичного воздействия на инфляцию со стороны этой группы. Ожидается, что вторичные эффекты от повышения тарифов для субъектов предпринимательства будут находиться в пределах, учтённых в прогнозах инфляции», — считают аналитики.

По мнению регулятора, сохранение текущих умеренно жёстких денежно-кредитных условий будет способствовать достижению прогнозных показателей инфляции за счёт снижения влияния проинфляционных факторов и давления со стороны совокупного спроса, вызванного ростом доходов.

После небольшого снижения в начале летних месяцев годовая инфляция в августе составила 9%. Одним из факторов роста инфляции стало ускорение роста цен в сфере услуг с 8,2% до 8,5% наряду с практически неизменными показателями в группах продовольственных и непродовольственных товаров.

Базовая инфляция снижалась более медленными чем ожидалось темпами, составив 10,7%. В то же время, отметили в ЦБ, тенденция снижения базовой инфляции приобретает устойчивый характер.

Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев сменили направление тренда, повысившись до 14,2%. Ожидания предпринимателей показали аналогичную тенденцию и составили 14,4%. В качестве основных факторов роста ожиданий респонденты выделили изменение валютного курса, рост цен на топливо и энергию.

Глобальная инфляция замедлялась в основном в результате влияния стабилизации цен энергоносителей и товаров. В то же время базовая инфляция во многих странах остаётся на значительно повышенном уровне и проявляет устойчивость. Жёсткий рынок труда способствует росту заработных плат, вызывая устойчивое инфляционное давление в секторе услуг.

Экономическая ситуация в странах — торговых партнёрах формируется под влиянием девальвационных процессов валютных курсов и динамики цен на сырье, отметил регулятор.

Коррекция курса сума в августе отразилась на реальном эффективном курсе, который начал движение к своему долгосрочному тренду. «До конца года не ожидается факторов, которые кардинально изменят эту динамику», — заявили в ЦБ.

Согласно последним статистическим данным за январь-июль текущего года в стране наблюдался устойчивый рост сферы услуг, промышленности и розничного товарооборота.

Альтернативные индикаторы экономической активности подтверждают формирование совокупного спроса в экономике высокими темпами. В январе-августе текущего года количество сделок с недвижимостью выросло на 7,7%. Одним из факторов поддержки экономической активности остаётся годовой рост кредитов в экономику в 1,3 раза.

Объёмы общих денежных поступлений за январь-август выросли на 30,4%, выручка от торговли и платных услуг — на 27,7%. В то же время, объёмы трансграничных денежных переводов показали противоположную тенденцию, снизившись на 32,4% под влиянием эффекта высокой базы (высоких значений этого периода прошлого года), сохраняя при этом значительный рост по сравнению с результатами 2021 года.

Сохранение основной ставки центрального банка без изменений и ее трансмиссия на денежный рынок способствуют формированию цены краткосрочной ликвидности на положительном уровне 3−4% в реальном выражении, способствуя тем самым обеспечению умеренно жёстких денежно-кредитных условий.

Положительные реальные процентные ставки продолжают поддерживать активность на депозитном рынке. В августе средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам населения в национальной валюте составили 21,7%, юридических лиц — 17,1%.

В результате, рост остатка срочных депозитов по состоянию на 1 сентября составил 48,3%, в частности срочных депозитов физических лиц — 53,5%.

С учётом складывающихся внутренних и внешних экономических условий к концу года ожидается уровень инфляции в границах прогнозного коридора 8,5−9,5%.

«В то же время, дальнейший рост совокупного спроса, вызванный бюджетными стимулами, ростом доходов и розничного кредитования, рассматривается как фактор повышения цен в течение прогнозируемого периода», — подчеркнули в ЦБ.

Повышение инфляционных ожиданий и уровня ощущаемой инфляции в августе показывают, что они в значительной степени исходят из текущих тенденций процессов формирования цен и не полностью заякорены к прогнозным показателям, считает регулятор.

Кроме того, высокие темпы роста кредитов населению в секторах розничного кредитования усиливают опасения с точки зрения долговой нагрузки и влияния на внутренний спрос в этом сегменте, предупредили в Центробанке.

«Сохранение основной ставки на текущем уровне создаст необходимые условия для формирования инфляции в рамках прогноза до конца года и рассматривается в качестве необходимой меры для устранения влияния монетарных факторов на цены», — отметили аналитики.

Центральный банк отметил, что продолжит «тщательно оценивать влияние денежно-кредитных условий на совокупный спрос, цены и инфляционные ожидания». Принимаемые меры будут направлены на формирование инфляции в границах прогнозного коридора.

Очередное заседание правления ЦБ по рассмотрению основной ставки назначено на 26 октября.