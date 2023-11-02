В 2024 году зарплаты, пенсии, стипендии и пособия в Узбекистане планируется увеличить. Это предусмотрено бюджетным посланием на 2024−2026 годы, которое опубликовало Министерство экономики и финансов.

По данным Минэкономфина, дополнительное увеличение размера зарплаты на 1% потребует около 1,3 трлн сумов в год, а повышение пенсий на 1% — 600 млрд сумов в год.





Как ожидается, в следующем году расходы государственного бюджета на финансирование зарплат, стипендий и пособий увеличатся в среднем на 20,5%, или на 26,94 трлн сумов — с 130,6 трлн до 157,57 трлн сумов. Это составит свыше 50% всех расходов госбюджета.

На повышение пенсий дополнительно направят 9,28 трлн сумов (+17,2%), всего — 63,13 трлн сумов.

Согласно документу, если инфляция к концу года превысит уровень повышения зарплат и пенсий, то с января 2024 года будет введена процедура компенсации путём увеличения зарплаты и пенсий на эти проценты.

Как сообщается, в этом году на индексацию зарплат и пенсий было дополнительно выделено 2,6 трлн сумов.

Напомним, с 1 апреля пенсии и пособия в среднем выросли на 7%, а с 1 мая — зарплаты работникам бюджетной сферы.

С 1 сентября планировалось повысить заплаты, пенсии и пособия ещё на 10% (дополнительно выделить 5,6 трлн сумов), но на фоне огромного дефицита бюджета решение было отложено.

При этом Центральный банк ожидает инфляцию к концу года в пределах прогноза 8,5−9,5% (зарубежные институты ожидают более высокий показатель).