Корреспонденты «Газеты.uz» обратили внимание, что вокруг сквера Амира Темура начались ремонтные работы. По кольцевой части разрыт тротуар, отдельные части огорожены лентой.





В пресс-службе городского хокимията «Газете.uz» сообщили, что с 15 ноября подразделение Главного управления благоустройства Ташкента проводит в сквере работы по замене сколотой брусчатки и ликвидации провалов в асфальтовом покрытии дорожного полотна.





В хокимияте заверили, что кардинальных изменений в ландшафтном дизайне сквера не ожидается. Дорога за счёт тротуара расширяться не будет.

При благоприятных погодных условиях работы будут завершены через 14 рабочих дней.