Презентация Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК) состоялась 16 ноября в рамках выставки «Туризм на Шёлковом пути» TITF2023 в Ташкенте, сообщили «Газета.uz» организаторы.

Альянс был сформирован в июне, в него вошли курорты «Амирсай» в Узбекистане, «Шымбулак» в Казахстане и «Роза Хутор» в России.

На презентации представители курортов рассказали о целях и задачах нового союза, а также совместных мероприятиях, намеченных в этом зимнем сезоне.

Альянс представил общий календарь спортивных, культурных и развлекательных мероприятий на трёх курортах на ближайший год, посетив которые туристы смогут получить определённые бонусы за участие. Далее эти бонусы могут быть использованы для оплаты услуг на любом из трёх курортов альянса, сообщили его представители.

На презентации объявили о проведении альянсом Фестиваля горных курортов в марте 2024 года на курорте «Роза Хутор» в Сочи. В его программе — бесплатные мастер-классы по горным лыжам и сноуборду от инструкторов альянса, гастрофестиваль и фольклорная программа, образовательный модуль для работников горных курортов и профессиональные дискуссии по актуальным аспектам деятельности курортов.

Представители альянса также рассказали о том, как идёт разработка межгосударственного туристического маршрута и о возможности внедрения единого ски-паса на трёх курортах.

Кроме того, в состав альянса вступил крупнейший горный курорт «Шахдаг» из Азербайджана. Соответствующий меморандум был подписан представителями всех курортов альянса и главой горного курорта «Шахдаг» Рустамом Наджафовым.

«Наша общая цель — раскрыть новые направления индустрии туризма и гостеприимства, повысить качество и конкурентоспособность, вывести культуру туризма на новый уровень, — сказал генеральный директор горного курорта „Амирсой“ Саидвали Саидходжаев. — Уверен, что альянс станет важной и полезной площадкой по созданию новых идей и проектов, касающихся развития международного туризма, также по продвижению безопасного, „зелёного“ и доступного туризма».

Секретарь альянса Андрей Кукушкин сообщил, что в данный момент идёт подготовка к процессу регистрации ЕАГК в качестве юридического лица, это будет добровольное общественное объединение. Секретариат организации расположится в Алматы в Казахстане.