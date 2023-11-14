Российский маркетплейс Ozon открыл продажи в Узбекистане, заказ можно оформить в любой регион страны, сообщила пресс-служба компании.

На первом этапе покупатели в Узбекистане могут получить заказы в партнёрских пунктах выдачи, а также в 1660 отделениях «Узбекистон почтаси», говорится в сообщении. Средний срок доставки составляет 12 дней.

В 2024 году Ozon планирует развивать собственную логистическую инфраструктуру в стране, в числе которой складские комплексы и служба доставки. Компания также планирует активно развивать франшизную сеть брендированных пунктов приёма и выдачи заказов. «Эти инвестиции позволят существенно сократить срок доставки заказов», — отмечается в сообщении.

«Узбекистан — одна из крупнейших экономик центральной Азии и страна с большим потенциалом для развития электронной коммерции. Мы уже предлагаем жителям республики более 100 миллионов товарных наименований и продолжим развивать инфраструктуру, чтобы предложить им новые возможности для удобного онлайн-шоппинга. Нашим ключевым приоритетом в Узбекистане будет сокращение срока доставки товаров до покупателей и обеспечение высочайшего уровня сервиса», — прокомментировал директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон.

Специалисты Ozon также будут проводить обучающие мероприятия для местных предпринимателей при поддержке Торгово-промышленной палаты Узбекистана. Компания планирует принять участие и в работе по совершенствованию регулирования электронной коммерции, а также механизмов трансграничной торговли в Узбекистане.

Ozon развивает бизнес в СНГ с 2021 года, у компании есть своя логистическая инфраструктура в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Маркетплейс насчитывает более 20 категорий торваров — от книг и одежды до продуктов питания или товаров для здоровья.