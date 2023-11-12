Руководители железнодорожных компаний Узбекистана и Афганистана договорились о ремонте участка железной дороги Хайратон — Наибабад — Мазари-Шариф, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари» (УТЙ)

Глава УТЙ Зуфар Нарзуллаев 8 ноября и руководитель Управления железных дорог Афганистана Бахт-ар-Рахман Шарафат достигли соглашения о скорейшем начале строительных работ.

Реконструкцию ветки проведут специалисты «Узбекистон темир йуллари». «Это сотрудничество открывает новые перспективы для развития железнодорожных связей между Узбекистаном и Афганистаном, способствуя укреплению торгово-экономических отношений», — говорится в сообщении.

Афганская сторона сообщила, что часть ж/д участка повреждена, поэтому «Узбекистон темир йуллари» была приглашена, чтобы провести ремонт в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами. По данным Управления железных дорог Афганистана, глава УТЙ Зуфар Нарзуллаев пообещал провести работы «качественно и по разумной цене, предоставив скидку в 50%, учитывая добрососедские отношения между странами».

«Узбекистон темир йуллари» завершила строительство линии из Хайратона в Мазари-Шариф в ноябре 2010 года. Её протяжённость составляет 75 км, а стоимость проекта — 129 млн долларов. Дочернее предприятие «Узбекистон темир йуллари» «Согдиана транс» было создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания это линии в Афганистане.

В апреле 2022 года стало известно, что «Узбекистон темир йуллари» может лишиться права управления железнодорожной линией. В Афганистане планировали пересмотреть операционные контракты и передать эксплуатацию местным компаниям, чьи услуги, как ожидают власти, обойдутся гораздо дешевле.

В декабре 2022 года афганское издание TOLOnews сообщило, что контракт на обслуживание участка железной дороги «Хайратон — Мазари-Шариф» получила казахская компания Mansour Fatih, однако Узбекистан позже опроверг эту информацию, заявив, что переговоры ещё ведутся.

С 1 февраля Узбекистан приостановил железнодорожные перевозки в Афганистан, поскольку «афганские железнодорожники не успели провести запланированные технические работы». Открыть движение по железнодорожной ветке «Галаба — Хайратон» в Афганистан планировалось после подписания нового контракта между компанией «Согдиана транс» и администрацией железных дорог Афганистана. Перевозки были возобновлены через 10 дней, а договор подписан 12 февраля.

В конце октября большая делегация Узбекистана во главе с вице-премьером Жамшидом Ходжаевым и пятью министрами посетила Афганистан. Стороны намерены увеличить торговлю между странами до 3 млрд долларов в год. Талибы также попросили снизить сборы за транзит афганских грузов через Узбекистан.