В Термезе 8−10 февраля состоялись переговоры делегаций компаний «Узбекистон темир йуллари», её дочернего предприятия «Согдиана Транс» и Управления железных дорог Афганистана по вопросам дальнейшего сотрудничества, сообщила пресс-служба узбекистанского ж/д перевозчика.

В ходе встречи была достигнута договорённость и подписан новый протокол между администрацией железных дорог Афганистана и «Согдиана Транс» о продолжении эксплуатации железной дороги «Хайратон — Мазари — Шариф».





При этом, согласно договорённости сторон, с 10 февраля возобновлена доставка вагонов, направленных в Афганистан на станцию Хайратон предприятием «Согдиана транс».

Напомним, с 1 февраля Узбекистан приостановил железнодорожные перевозки в Афганистан, поскольку афганские железнодорожники не успели провести запланированные технические работы. Открыть движение по железнодорожной ветке «Галаба — Хайратон» в Афганистан планировалось после подписания нового контракта между компанией «Согдиана транс» и администрацией железных дорог Афганистана.