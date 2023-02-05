Железнодорожная ветка Галаба — Хайратон в Афганистан будет открыта после подписания соглашения между компанией «Согдиана Транс» и администрацией Афганской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари» (УТЙ).

С 1 февраля УТЙ приостановила перевозки в Афганистан на участке «Хайратон — Мазари-Шариф». Причиной называлась «невыполнение афганской стороной обговорённых технических работ».

По данным перевозчика, руководство Афганской железной дороги «по-новому» и «неверно» толкует условия соглашения на обслуживание участка железной дороги «Хайратон — Мазари-Шариф». Напомним, в декабре 2022 года афганское издание TOLOnews сообщило, что контракт на обслуживание участка железной дороги «Хайратон — Мазари-Шариф» получила казахская компания Mansour Fatih, однако Узбекистан позже опроверг эту информацию, заявив, что переговоры ещё ведутся.

«Следует отметить, что не было дано никакого объяснения о невозможности со стороны Афганистана выполнить технические работы на станции „Хайратон“ в установленные им сроки. Следует отметить, что была распространена информация о том, что администрация Афганских железных дорог подписала договор с компанией Mansour Fatih на организацию выгрузки и возврата вагонов, доставленных на станцию „Хайратон“. К сожалению, эта организация не успела организовать работу на станции „Хайратон“ в оговорённый срок до 31 января», — говорится в сообщении.

Кроме того, как заявляет УТЙ, «Согдиана транс» проводит встречи с предпринимателями и помогает им организовать перевозку грузов временным автотранспортом для их поддержки, однако «поступает информация, что соседняя страна рекомендует предпринимателям не перевозить грузы автомобильным транспортом».

По данным компании, «по просьбе руководство Афганских железных дорог» в начале следующей недели в Термезе планируется подписать новый контракт между «Согдиана транс» и администрацией Управления железных дорог Афганистана по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом в Афганистан, доставки грузов до станции Хайратон и их вывозу.

«Со дня подписания договора мы проинформируем вас об открытии железной дороги Галаба — Хайратон», — говорится в сообщении.

В апреле 2022 года «Газета.uz» писала, что Узбекистан может лишиться права управления дорогой, потому что временное правительство Афганистана намерено взять железные дороги в стране под собственный контроль. «Узбекистон темир йуллари» тогда заявила, что Управление железных дорог Афганистана (ARA) «полностью удовлетворено» работой узбекистанской компании, с 2011 года управляющей линией «Хайратон — Мазари-Шариф». СМИ Афганистана при этом писали, что ARA намерено постепенно взять управление на себя.

«Мы платили узбекистанской компании „Согдиана транс“ (дочернее предприятие „Узбекистон темир йуллари“ — ред.) 15 млн долларов (ранее сообщалось о 18 млн долларов), и она обслуживала 22 км путей, только в порту Хайратон. Новая компания будет обслуживать 106 км», — заявлял и. о. главы афганского железнодорожного управления Бахт Рахман Шарафат, говоря о заключении контракта с казахстанской компанией Mansour Fatih

Предприятие «Согдиана транс» было создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии «Хайратон — Мазари-Шариф» в Афганистане. «Узбекистон темир йуллари» завершила строительство линии протяжённостью 75 км и стоимостью 129 млн долларов в ноябре 2010 года.