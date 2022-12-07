Контракт на управление железной дорогой «Хайратон — Мазари-Шариф», которую построил и обслуживал Узбекистан, получила казахстанская компания Mansour Fatih, сообщает Tolo News.

Казахстанская компания будет обслуживать 106 км путей, а также будет решать технические вопросы железной дороги.

«Мы платили узбекистанской компании „Согдиана Транс“ (дочернее предприятие „Узбекистон темир йуллари“ — ред.) 15 млн долларов (ранее сообщалось о $18 млн), и она обслуживала 22 км путей, только в порту Хайратон. Новая компания будет обслуживать 106 километров», — заявил исполняющий обязанности главы афганского железнодорожного управления Бахт Рахман Шарафат.

По его словам, Афганистан будет платить новой компании чуть более 4,1 млн долларов в год.

Заместитель главы компании Mansour Fatih Бисенбай Маханов сказал, что они увеличат количество сотрудников, исходя из необходимости. «Мы получили этот контракт через торги», — уточнил он.

В апреле 2022 года «Газета.uz» писала, что Узбекистан может лишиться права управления дорогой, потому что временное правительство Афганистана намерено взять железные дороги в стране под собственный контроль. «Узбекистон темир йуллари» тогда заявила, что Управление железных дорог Афганистана (ARA) «полностью удовлетворено» работой узбекистанской компании, с 2011 года управляющей линией «Хайратон — Мазари-Шариф». СМИ Афганистана при этом писали, что ARA намерено постепенно взять управление на себя.

Дочернее предприятие «Узбекистон темир йуллари» «Согдиана транс» было создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии «Хайратон — Мазари-Шариф» в Афганистане. «Узбекистон темир йуллари» завершила строительство линии протяжённостью 75 км и стоимостью 129 млн долларов в ноябре 2010 года.

В конце прошлого года УТЙ сообщала о планах увеличить объём перевозок грузов из Афганистана. В 2021 году из Афганистана по железной дороге было перевезено 32,4 тысячи тонн (564 вагона) грузов (сухофруктов, картофеля, мандаринов и талька). При этом для Узбекистана предназначалось почти 16 тысяч тонн этого груза, Казахстана — 13,8 тысячи, России — 2570 тонн.

Через «Хайратон» проходит почти половина импорта Афганистана, а также значительная часть гуманитарных грузов.