Управление железных дорог Афганистана (ARA) заявило, что контракты на эксплуатацию железнодорожных станций страны с соседними государствами были оформлены без учёта интересов Афганистана, сообщило издание Ariana News.





Карта железных дорожных дорог в Афганистане. Источник: ARA.

По словам официальных лиц, ежегодно компаниям из соседних стран выплачиваются десятки миллионов долларов за эксплуатацию станций.

Новое руководство ARA работает над планом передачи управления железнодорожными станциями афганским компаниям, что «могло бы принести прямую пользу национальной экономике Афганистана».

Директор Управления железных дорог Бахт-у-Рехман Шарафат заявил, что компания из Узбекистана в рамках контракта по управлению железнодорожной линией «Хайратон — Мазари-Шариф» получает 18 млн долларов в год. Однако местные компании готовы выполнять эту же работу за 25% от этой суммы.

По данным Ariana News, частный сектор Афганистана также призвал железнодорожное управление страны расширить возможности торговли через железнодорожное сообщение.

«Если мы сможем осуществлять экспорт по железной дороге, это будет для нас дешевле, благодаря этому мы сможем расширить экспорт и снизить цены», — сказал директор Ассоциации промышленности Афганистана Абдул Джабар Сафи.

Фото: ARA

В ARA сообщили, что афганская делегация посетит Узбекистан для детального обсуждения соглашения, а также использования порта «Хайратон».

Дочернее предприятие «Узбекистон темир йуллари» «Согдиана транс» было создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии «Хайратон — Мазари-Шариф» в Афганистане. «Узбекистон темир йуллари» завершила строительство линии протяженностью 75 км и стоимостью 129 млн долларов в ноябре 2010 года.

В конце прошлого года УТЙ сообщала о планах увеличить объём перевозок грузов из Афганистана. В 2021 году из Афганистана по железной дороге было перевезено 32,4 тысячи тонн (564 вагона) грузов (сухофруктов, картофеля, мандаринов и талька). При этом для Узбекистана предназначалось почти 16 тысяч тонн этого груза, Казахстана — 13,8 тысячи, России — 2570 тонн.

Через «Хайратон» проходит почти половина импорта Афганистана, а также значительная часть гуманитарных грузов.