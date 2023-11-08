Компания Jizzakh Auto передала Министерству здравоохранения Узбекистана ещё 108 автомобилей скорой медицинской помощи Volkswagen Caddy пятого поколения, сообщила пресс-служба министерства.

Таким образом, автопарк службы скорой помощи пополнился в целом 700 автомобилями из запланированных 1000, отметили в Минздраве.

В сентябре Каракалпакский республиканский, а также Ташкентский, Сурхандарьинский и Сырдарьинский областные филиалы Республиканского центра скорой медицинской помощи 20 сентября получили 100 автомобилей Volkswagen Caddy.

В августе 50 автомобилей были переданы станциям скорой помощи Кашкадарьинского и Хорезмского областных управлений здравоохранения.

В январе автобаза Республиканского центра скорой медицинской помощи пополнилась 110 автомобилями Volkswagen Caddy, а в феврале — 117.