Во вторник автобаза Республиканского центра скорой медицинской помощи пополнилась 110 автомобилями Volkswagen Caddy, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Они распределились в соответствии с потребностями регионов следующим образом:

Каракалпакстан — 10;

Андижанская область — 10;

Бухарская область — 10;

Джизакская область — 9;

Кашкадарьинская область — 10;

Навоийская область — 8;

Наманганская область — 10;

Сурхандарьинская область — 9;

Сырдарьинская область — 8;

Ташкентская область — 8;

Ферганская область — 10;

Хорезмская область — 8.

Минздрав ведёт работу по поэтапной замене старых автомобилей на современные, отмечается в сообщении. Сейчас у службы скорой помощи имеется 2938 автомобилей, 648 из которых (22%) нуждаются в обновлении.

Автобаза скорой помощи насчитывает 244 автомобиля Hunday, 145 Volkswagen Caddy, 90 Nissan, 46 Toyota, 228 Ford, 13 Foton, 37 УАЗов, 5 Isuzu NLR, 29 Isuzu D-MAX, 19 «ГАЗелей» и 2082 Damas.

Согласно постановлениям президента Узбекистана от 27 мая 2021 года и от 16 июня 2022 года, планируется обновить имеющиеся в системе и вышедшие из эксплуатации автомобили Damas и другие транспортные средства к 2024 году.