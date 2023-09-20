Станциям скорой помощи Каракалпакского, Ташкентского, Сурхандарьинского и Сырдарьинского областных управлений здравоохранения 20 сентября были переданы 100 автомобилей Volkswagen Caddy, собранных на заводе Jizzakh Auto. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

В январе автобаза Республиканского центра скорой медицинской помощи пополнилась 110 такими автомобилями, а в феврале по регионам была распределена очередная партия из 117 машин.

В августе 50 автомобилей Volkswagen Caddy А-класса были направлены в станции скорой помощи системы Кашкадарьинского и Хорезмского областных управлений здравоохранения.

«Чтобы спасти жизнь пациента в чрезвычайных ситуациях, ему необходимо максимально оперативно и качественно оказать медицинскую помощь, — сказал директор Республиканского центра скорой медицинской помощи Абдувоитжон Гафуров. — Для этого служба скорой помощи „103“ должна быть оснащена современными автотранспортными средствами. А реанимобили являются незаменимым средством для своевременной и безопасной транспортировки тяжелобольных пациентов в больницу».

До конца этого года планируется передача регионам ещё 510 таких транспортных средств.

Volkswagen Caddy класс А пятого поколения работает на новой платформе MQB. В нём можно оказывать необходимую медицинскую помощь пациенту во время движения. Автомобиль, обладающий мощностью 110 лошадиных сил, оснащён атмосферным двигателем 1,6 MPI с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Он потребляет 7 литров топлива на 100 километров в смешанном цикле, отметили в Минздраве.