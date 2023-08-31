30 августа станциям скорой помощи Кашкадарьинского и Хорезмского областных управлений здравоохранения были переданы 50 автомобилей Volkswagen Caddy, собранных на мощностях Jizzakh Auto. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

В январе автобаза Республиканского центра скорой медицинской помощи пополнилась 110 машинами Caddy, в марте по регионам была распределена партия из 117 таких же автомобилей. До конца года в регионы планируется передать ещё 610 машин.

Оказание первой медицинской помощи в течение «золотого часа» является основной задачей службы «103». В это время крайне важно, чтобы медицинская бригада оперативно и без задержек приехала к месту вызова, и пациенты были немедленно доставлены в больницу согласно медицинским указаниям. На это направлены меры по улучшению службы скорой помощи и внедрения в эту сферу передовых технологий, говорится в сообщении.

«В мировой практике срок эксплуатации машин скорой медицинской помощи составляет 5−8 лет, — отметил директор Республиканского центра скорой медицинской помощи Абдувоитжон Гафуров. — В нашей стране также предусмотрено обновление машин, которые эксплуатируются больше 8 лет».

Volkswagen Caddy класс А пятого поколения работает на новой платформе MQB. В нём можно оказывать необходимую медицинскую помощь пациенту во время движения. Автомобиль, обладающий мощностью 110 лошадиных сил, оснащён атмосферным двигателем 1,6 MPI с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Он потребляет 7 литров топлива на 100 километров в смешанном цикле, отметили в Минздраве.

В 2016 году парк скорой помощи Узбекистана состоял в основном из микровэнов Damas. В декабре 2020 года Минздрав заявлял, что покупка Damas для «скорой» прекращена.

Прошлым летом в стране была внедрена единая вертикальная система управления скорой медицинской помощи.