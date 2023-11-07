Компания UzAuto Motors заявила о распространении «ряда неподтверждённых и провокационных материалов касательно контрактации автомобилей Chevrolet» в Узбекистане.

Утром 3 ноября автопроизводитель вновь возобновил выдачу контрактов на покупку автомобилей. Покупателям рекомендовали оформлять заказы онлайн во избежание очередей в автосалонах. Через час ряд блогеров и СМИ сообщили, что наблюдаются проблемы с приложением и Telegram-ботом, а в дилерских центрах образовались большие очереди.

В тот же день в сети появились публикации об оформлении нескольких заказов одним покупателем. Из выложенного фото следует, что покупатель Д. К. якобы заказал минимум 10 автомобилей, включая четыре разные комплектации Lacetti, хотя в списке доступных авто для контрактации эта модель не была указана.

В UzAuto Motors отметили, что 3 ноября с этим покупателем не было заключено ни одного контракта на ппокупку автомобиля Chevrolet. Кроме того, как добавили в компании, для контрактации была доступна только одна комплектация автомобиля Lacetti — L-Stile AT Plus.

Компания также прокомментировала информацию о дилерском центре, где сотрудники якобы оформили 50 контрактов на покупку машин за закрытыми дверями. Автоконцерн сообщил, что этот инцидент произошёл не в ноябре. Дилерский центр, указанный на видео, был отключён от системы контрактации, а в отношении руководства салона приняты дисциплинарные меры, говорится в сообщении.

Кроме того, в конце прошлого месяца некоторые Telegram-каналы сообщили о возобновлении контрактации 30 октября, что «привело к преждевременному скоплению людей в дилерских центрах Chevrolet», заявили в компании.

Автопроизводитель считает, что слухи распространялись в попытке «усилить ажиотаж над темой контрактации автомобилей».

В августе UzAuto Motors возобновила оформление контрактов на Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, оформив свыше 51 тысячи контрактов за сутки. Контракты ещё на 28 тысяч автомобилей оформили в сентябре за несколько часов. Очереди образовались и 30 октября, когда появились слухи о возобновлении выдачи автомобилей.

В середине октября компания повысила цены на свои автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo. Стоимость в среднем выросла на 5,1%.