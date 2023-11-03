Компания UzAuto Motors возобновила выдачу контрактов на покупку автомобилей некоторых моделей в Узбекистане.

По данным автопроизводителя, за счёт расширения производственных мощностей удалось достичь рекордного объёма производства — более 40 тысяч автомобилей в месяц, что в свою очередь, «существенно сократило время их ожидания».

UzAuto Motors представила доступную для приобретения линейку автомобилей Chevrolet. В ней представлены почти все модели кроме Lacetti:

Damas и Labo

Cobalt

Onix

Tracker

Captiva

Malibu

Equinox

Traverse

Tahoe

«Во избежание очередей и неудобств в дилерских центрах Chevrolet, настоятельно рекомендуем пользоваться онлайн-сервисами для контрактации и основываться только на официальной информации», — отметили в компании.

В августе компания возобновила оформление контрактов на Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, оформив свыше 51 тысячи контрактов за сутки. Контракты ещё на 28 тысяч автомобилей оформили в сентябре за несколько часов. Очереди образовались и 30 октября, когда появились слухи о возобновлении выдачи автомобилей.

В середине октября компания повысила цены на свои автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo. Стоимость в среднем выросла на 5,1%.