Компания UzAuto Motors возобновила выдачу контрактов на покупку автомобилей некоторых моделей в Узбекистане.
По данным автопроизводителя, за счёт расширения производственных мощностей удалось достичь рекордного объёма производства — более 40 тысяч автомобилей в месяц, что в свою очередь, «существенно сократило время их ожидания».
UzAuto Motors представила доступную для приобретения линейку автомобилей Chevrolet. В ней представлены почти все модели кроме Lacetti:
- Damas и Labo
- Cobalt
- Onix
- Tracker
- Captiva
- Malibu
- Equinox
- Traverse
- Tahoe
«Во избежание очередей и неудобств в дилерских центрах Chevrolet, настоятельно рекомендуем пользоваться онлайн-сервисами для контрактации и основываться только на официальной информации», — отметили в компании.
В августе компания возобновила оформление контрактов на Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, оформив свыше 51 тысячи контрактов за сутки. Контракты ещё на 28 тысяч автомобилей оформили в сентябре за несколько часов. Очереди образовались и 30 октября, когда появились слухи о возобновлении выдачи автомобилей.
В середине октября компания повысила цены на свои автомобили Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo. Стоимость в среднем выросла на 5,1%.