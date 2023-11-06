8−9 ноября в Ташкенте под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится шестнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии ожидается участие руководителей государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

На саммите планируется обсудить вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках ОЭС, а также совершенствования деятельности данной структуры.

Шавкат Мирзиёев проведёт ряд двусторонних встреч в рамках этого мероприятия.

Организация экономического сотрудничества основана в 1985 году с постоянно действующим секретариатом в Тегеране. Узбекистан является членом ОЭС с 1992 года.

Как мы сообщали ранее, в связи с проведением в Ташкенте саммита ОЭС на ряде центральных улиц будет ограничено движение транспорта. В центре города также запрещается движение грузовых автомобилей.