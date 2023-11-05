С 8 по 10 ноября на ряде центральных улиц Ташкента в связи с проведением 16-го саммита Организации экономического сотрудничества будет ограничено движение транспорта, сообщил столичный хокимият.

Список улиц

Улица Бабура — от международного аэропорта до перекрёстка с улицей Шота Руставели; Улица Нукус — от перекрёстка с улицей Бабура до перекрёстка с улицей Мовароуннахр; Улицы Айбека, Афросиаб и Олмазор — от перекрёстка улиц Айбека и Туркистон; Улица Ислама Каримова — от перекрёстка с улией Бунёдкор до пересечения с проспектом Амира Темура; Улица Шарафа Рашидова — от пересечения с улицей Афросиаб до пересечения с МКАД; Улица Навои — от перекрёстка с проспектом Мустакиллик до перекрёстка с улицей Лабзак; Улица Бешагач — от перекрёстка с улицей Фурката до перекрёстка с улицей Ислама Каримова; Улица Олмазор — от перекрёстка с улицей Ислама Каримова до перекрёстка с улицей Навои.

Транспортным средствам скорой помощи и экстренных служб в исключительных случаях будет разрешено передвижение по улицам с ограниченным доступом.

Водителей просят пользоваться объездными путями.

ГУВД Ташкента также сообщило о частичном ограничении в дни саммита — 8 и 9 ноября — въезда грузового транспорта в столицу.

В центре города движение грузового транспорта будет полностью запрещено.

Передвижение автомобилей из Ферганской долины в направлении южных областей и обратно будет осуществляться по трассе 4П12.