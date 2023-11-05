Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов заявил об отсутствии дефицита бензина в Узбекистане. Об этом он заявил в Самарканде на Веронском евразийском экономическом форуме, пишет Spot.

Комментируя повышение лимита на покупку бензина Аи-80 на бирже, министр подчеркнул, что дефицита топлива в стране не наблюдается.

«Ограничение введено, чтобы не манипулировали ценами. Это для того, чтобы для населения доступный бензин был. Это не связано с объёмами [импорта]. Дефицита нет», — сказал глава Минэнерго.

Мирзамахмудов также отметил, что введённые Россией с 21 сентября ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива не касаются Узбекистана, поскольку между странами заключено межправительственное соглашение. Напомним, что почти весь импорт бензина в Узбекистан в начале года пришёлся на российский рынок.

Spot ранее сообщал, что ограничения на закупку бензина Аи-80 привели к сокращению количества покупателей, в связи с чем представители заправок и биржевые брокеры просили снизить размер лимита.

Напомним, Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей в августе установил установил суточный лимит на покупку бензина АИ-80 в объёме 5 тонн. Однако 17 октября ведомство подняло лимит в два раза для «смягчения влияния импортных цен на внутренний рынок».

В сети сообщают, что из-за проблем с нахождением заправок, где продаётся Аи-95 в Ташкенте, жители для заправки выезжают в Казахстан, где, по сообщениям, бензин и газ в 2 раза дешевле, чем в Узбекистане.