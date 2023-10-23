Повышение лимита закупки бензина Аи-80 на бирже с 5 до 10 тонн сократило число покупателей. Об этом сообщил Spot со ссылкой на брокеров, которые ежедневно принимают участие в торгах на товарно-сырьевой бирже.

Напомним, Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей в августе установил установил суточный лимит на покупку бензина АИ-80 в объёме 5 тонн. Однако 17 октября ведомство подняло лимит в два раза для «смягчения влияния импортных цен на внутренний рынок».

В комитете заявили, что ежедневное предложение бензина на бирже увеличилось на 14% — с 2800 тонн в августе до 3200 в октябре. Однако, если сравнить объем бензина, выставляемый Бухарским нефтеперерабатывающим заводом в октябре, с месячным показателем за сентябрь, то выяснится, что предложение уменьшилось почти на четверть — с 71,48 тысячи до 54,39 тысячи тонн, указал Spot.

Ранее издание приводило письмо участников рынка, которые просили снизить дневной лимит на покупку бензина Аи-80 с 10 до 4 тонн. Представители автозаправочных станций сообщили, что суточное производство бензина этой марки в Узбекистане составляет в среднем 150−170 тонн, а в биржевых торгах участвуют 30−34 частных АЗС. В результате повышения лимита число покупателей бензина на бирже сократилось вдвое — до 15 заправок.

По словам участников, часть АЗС уже вынужденно приостановила деятельность из-за нехватки бензина, а у других, которые приобрели топливо, скопились километровые очереди автомобилей.

Три разных брокера подтвердили Spot, что новый лимит на покупку бензина в 10 тонн «существенно ограничил число покупателей».

В частности, Малик Сахаткурбанов из брокерской компании Grand Broker Trade сообщил, что по отдельным лотам спрос превышает предложение в 4−5 раз. Он предложил более рационально распределять имеющийся объем бензина между всеми участниками торгов, иначе это приведёт к ажиотажу.

По его словам, повышение лимита лишь усугубило ситуацию на топливном рынке. После торгов есть вероятность перепродажи участниками своих договоров на получение бензина другим игрокам, которым не удалось приобрести его на бирже.

Другой брокер Максим Федосьин из Power Broker поделился, что на товарно-сырьевой бирже установлен также ценовой лимит в размере 68,94 млн сумов за 10 тонн бензина Аи-80. Это косвенно подтвердил и сам Комитет по развитию конкуренцию, указав, что на 99% из 2000 автозаправок бензин АИ-80 продаётся по ценам до 6800 сумов за литр, отмечает издание.

Ограничение цены на бензин приводит к тому, что участники торгов вынуждены выставлять одинаковую цену, соответствующую ценовому потолку на бирже, а это нарушает рыночный принцип, когда товар получает тот, кто готов заплатить за него больше, пишет Spot.

«Для максимального понимания сделайте мышкой два клика подряд как можно быстрее. Теперь представьте себе, что между этими двумя кликами мышки в электронную систему биржи по всей стране подаётся несколько тысяч заявок на покупку бензина по одной и той же цене, ведь завышать цену нельзя ни на тийин. Как определить среди тысяч заявок, какие из заявок были первыми, а кому сегодня бензин не достанется вообще?», — задаётся вопросом брокер.

Пресс-секретарь «Узбекнефтегаза» Мумин Ибодов 20 октября сообщил, что со второй половины на некоторых заправках наблюдалась нехватка бензина Аи-80, а также заявил о решении проблемы к концу дня.