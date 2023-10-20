Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей прокомментировал сообщения в социальных сетях о том, что в Узбекистане введены ограничения на закупку бензина АИ-80 и это может стать причиной его дефицита.

По данным комитета, на биржевых торгах 80% бензина реализуется лотами по 1 тонне, остальное реализуется в вагонных нормах (60 и 55 тонн).

Если в августе ежедневно выставлялось в общей сложности 2800 тонн продукции, то в октябре было выпущено в среднем 3200 тонн, то есть предложение было увеличено на 14%, что позволяет большему количеству покупателей приобрести продукцию, отметили в комитете.

«Принимая во внимание сезонность спроса на бензин, а также высокую волатильность цен, комитет уполномочен устанавливать максимальный объем закупки продукции в рамках одной торговли с целью стабилизации цен в соответствии с действующим законодательством, и данная мера является немонетарным инструментом, используемым государством уже несколько лет для стабилизации рыночного баланса в период повышенного спроса на продукцию», — говорится в сообщении.

Исходя из этого, в августе в результате роста цен на бензин максимальный объем закупки продукции был установлен на уровне 5 тонн. Эти меры и увеличение предложения привели к 10-процентному снижению и к некоторой стабилизации цен на бензин на биржевых торгах в конце сентября и первой половине октября, подчеркнули в комитете.

Учитывая это, а также негативные тенденции на мировых рынках (рост цен на нефть и ограничения на экспорт бензина), в целях смягчения влияния импортных цен на внутренний рынок максимальный объем закупок продукции был увеличен до 10 тонн с 17 октября, отметили в комитете.

Сегодня в стране насчитывается более 2000 АЗС, и в 99% бензин АИ-80 реализуется по стабильным ценам до 6800 сумов, заявил комитет.

Вместе с тем, 19 октября в комитете с участием представителей Министерства энергетики, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Налогового комитета, «Узбекнефтегаза», компании Saneg, Товарно-сырьевой биржи Узбекистана и «Узэнергоинспекции» были обсуждены вопросы увеличения объёмов реализации бензина и обеспечения стабильности цен.

В комитете решено создать республиканскую и региональные рабочие группы совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, Налоговым комитетом и «Узэнергоинспекцией» по конкретным мерам по выпуску дополнительных объёмов продукции на биржу производителями, а также недопущению необоснованного повышения розничных цен.

«При обеспечении бензином комитет совместно с соответствующими министерствами и ведомствами примет срочные необходимые меры исходя из своих полномочий для предотвращения дефицита и ажиотажа на рынке бензина», — говорится в заявлении ведомства.

На сегодняшний день, подчеркнули в комитете, нет никаких факторов, вызывающих ажиотаж, в вопросах обеспечения бензином.

Напомним, накануне компания «Узбекнефтегаз» опровергла информацию о повышении цен на бензин Аи-80 с ноября.