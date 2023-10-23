За январь-сентябрь 2023 года Узбекистан импортировал газ на 487,9 млн долларов, что на 83,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из данных Агентства статистики при президенте, на которые обратила внимание «Газета.uz».

Экспорт при этом уменьшился на 48,2% — до 411,7 млн долларов. Это произошло на фоне приостановки поставок в Китай в начале года, когда в Узбекистане разгорелся энергетический кризис.

Таким образом, импорт превысил экспорт на 76,2 млн долларов (в физическом объёме данные могут различаться, но такая статистика не раскрывается). К концу года экспорт (с учётом обязательств по поставкам в Китай) может снова превысить импорт, но можно заметить тенденцию превращения Узбекистана в нетто-импортёра газа, о чём предупреждал советник министра экономики и финансов Одилбек Исаков.

В сентябре Узбекистан импортировал газ на 286,1 млн долларов, что в 1,4 раза больше, чем за все предыдущие восемь месяцев (201,6 млн долларов).

На этом фоне в прошлом месяце резко вырос товарооборот с Туркменистаном — с 517 млн до 830,3 млн долларов. Экспорт в эту страну почти не изменился, зато импорт из Туркменистана вырос на 302,3 млн — до 700,9 млн долларов. Для сравнения: в августе товарооборот между странами вырос всего лишь на 24,6 млн долларов.

В августе Узбекистан заключил с Туркменистаном контракт на поставку туркменского газа в объёме до 2 млрд кубометров в год. Стороны также прорабатывали долгосрочный контракт — на более длительные сроки и с увеличением поставок, заявлял глава Минэнерго Журабек Мирзамахмудов.

В Агентстве статистики «Газете.uz» уточнили, что увеличение импорта газа действительно произошло за счёт поставок из Туркменистана.

«Газета.uz» ранее обратила внимание на различия между данными Агентства статистики и Министерства экономики и финансов (МЭФ). В частности, министерство сообщило, что Узбекистан за первое полугодие импортировал 2,6 млрд кубометров газа — в 7,2 раза больше, чем за шесть месяцев 2022 года. Это намного отличается от данных Статагентства.

В Агентстве статистики отметили, что данные формируются на основе официальной методологии и данных таможенных деклараций. В Статагентстве рекомендовали обратиться в Минэкономики и финансов, чтобы узнать источник их данных, однако на запрос «Газеты.uz» в МЭФ не ответили, хотя изначально планировали опубликовать пресс-релиз с разъяснением.

В июле председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов сообщил, что рост дефицита государственного бюджета в первом полугодии связан с увеличением импорта газа.

Мы также ранее обращали внимание на различия в данных по экспорту газа у Узбекистана и Китая.

Падение добычи

Резкий рост импорта газа происходит на фоне падения его добычи. В январе-сентябре Узбекистан произвёл 35,16 млрд кубометров газа, что на 3,69 млрд кубометров (-9,5%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Падение производства продолжается несколько лет. В ноябре 2017 года президент подписал постановление «О мерах по реализации первого этапа программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017−2021 годы», которая предусматривала увеличение добычи газа, но фактически добыча в 2017—2019 годы была на 22,2 млрд кубометров ниже определённых прогнозов. Добыча «Узбекнефтегаза» упала с 39,3 млрд в 2017 году до 33,1 млрд кубометров в 2020 году.