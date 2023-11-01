Офисные здания, где размещались офисы Министерства цифрового развития и «Алокабанка» рядом со сквером Амира Темура в центре Ташкента, проданы «Микрокредитбанку» (MKBank). Это следует из портала государственных закупок.

Продавцы заключили с банком прямые договора 11 октября, поскольку постановлением президента от 2018 года госучреждения могут покупать и арендовать недвижимость напрямую.

Здание Минцифры реализовано за 69,85 млрд сумов, бывший офис «Алокабанка» — за 317,15 млрд сумов (суммарно — 387 млрд). Согласно договорам, «Микрокредитбанк» обязан оплатить 35% стоимости зданий в течение месяца после подписания договора, а оставшуюся часть выплатит в рассрочку до октября-ноября 2024 года.

Финансист Отабек Бакиров со ссылкой на отчёт банка за третий квартал отметил, что рентабельность капитала «Микрокредитбанка» составляет 0,7%, а это значит, что государство, вкладывая 1 млрд сумов денег, получает только 7 млн сумов дохода. По состоянию на 1 октября доля высоколиквидных активов в совокупных активах составила 7,1%, хотя должно быть минимум 10%.

История продажи

Агентство по управлению госактивами впервые выставило здание, в котором располагается Минцифры (тогда — Мининфоком), на аукцион в апреле 2022 года. Помещения на трёх этажах общей площадью 3666 кв. м и прилегающую территорию государство оценило в 66,52 млрд сумов.

Главный офис «Алокабанка», расположенный рядом с министерством в этом же комплексе, был выставлен на торги в ноябре того же года и стал самым дорогим лотом. За 302,04 млрд сумов покупателю предлагалось здание 2013 года постройки площадью 7345 кв. м с мебелью и оргтехникой.

По итогам аукциона 4 апреля здания купила компания Black Gold Industry News, предположительно связанная с самаркандским бизнесменом Хуршидом Тураевым. Она предложила за объекты 386,99 млрд сумов. Уставной капитал покупателя составлял лишь 8 млн сумов. При этом за день до торгов «Алокабанк» предоставил компании кредит на 390 млрд сумов (20,4% активов банка) по льготной ставке 14% на 15 лет.

В начале мая председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов сообщил об отмене сделок.