Результаты аукциона по продаже офисных зданий Министерства цифровых технологий и «Алокабанка» в центре Ташкента компании Black Gold Industry News отменены. Об этом на пресс-конференции 4 мая заявил председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Кроме того, расторгнут договор о выделении льготного кредита на 390 млрд сумов Black Gold Industry News со стороны «Алокабанка», который был выдан за день до проведения аукциона. Причины отмены глава ЦБ не назвал.

Напомним, 4 апреля офисное здание Минцифры было продано за 69,85 млрд сумов, а здание «Алокабанка» — за 317,14 млрд сумов.

«Газета.uz» тогда обратила внимание, что 3 апреля, за день до торгов, «Алокабанк» выделил кредит Black Gold Industry News на 390 млрд сумов по ставке 14% на 15 лет под поручительство SXF-Technology-Invest. Это составляет 20,4% активов банка. По данным Центрального банка Узбекистана, по итогам февраля средняя процентная ставка по кредитам бизнесу составляла 21,9%.

В условиях аукциона по продаже банка отмечалось, что «Алокабанк» может выделить кредит на 7−10 лет по ставке 16% для покупки имущества. При этом такие условия не были прописаны для покупки здания Минцифры.

17 апреля стало известно, что самаркандский предприниматель Хуршид Тураев может быть связан с этой компанией. На месте зданий, возможно, планировалось строительство торгово-развлекательного комплекса.