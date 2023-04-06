На торговой платформе E-auksion завершились торги за два офисных здания рядом со сквером Амира Темура в центре Ташкента, обратил внимание Spot. Два государственных актива купила одна компания за 387 млрд сумов.

Оба аукциона прошли 4 апреля и закончились после одной ставки. Здание головного офиса «Алокабанка» через 10 минут 44 секунды было продано за 317,14 млрд сумов, что на 5% больше стартовой цены лота (302 млрд сумов).





Наивысшую цену предложила компания Black Gold Industry News. Через 9 секунд она также выиграла второй аукцион за здание Министерства цифровых технологий. Сумма также превысила стартовую на 5% и составила 69,85 млрд сумов.

Согласно информации на Едином портале корпоративной информации, 3 апреля, за день до торгов, «Алокабанк» выделил кредит этой компании на 390 млрд сумов по ставке 14% на 15 лет. Это составляет 20.4% активов банка. По данным Центрального банка Узбекистана, по итогам февраля средняя процентная ставка по кредитам бизнесу составляет 21,9%.

В условиях аукциона по продаже банка отмечалось, что «Алокабанк» может выделить кредит на 7−10 лет по ставке 16% для покупки имущества. При этом такие условия не были прописаны для покупки здания Минцифры.

Согласно данным ЕГРПО, Black Gold Industry News была зарегистрировано 31 января 2022 года в Самарканде. Основная деятельность компании с уставным капиталом 8 млн сумов — горнодобывающая промышленность. Единственным учредителем и руководителем указан Зиёдулло Илёсиддин угли Джалолов.

Агентство по управлению госактивами впервые выставило здание, в котором располагается Минцифры (тогда — Мининфоком), на аукцион в апреле 2022 года. Помещения на трёх этажах общей площадью 3666 кв. м и прилегающую территорию государство оценило в 66,52 млрд сумов.

Главный офис «Алокабанка», расположенный рядом с министерством в этом же комплексе, был выставлен на торги в ноябре того же года и стал самым дорогим лотом. За 302,04 млрд сумов покупателю предлагалось здание 2013 года постройки площадью 7345 кв. м с мебелью и оргтехникой, пишет Spot.

Ранее сообщалось, что Минцифры и подведомственные ему организации намечено перевести в Технологический парк программных продуктов и информационных технологий в Мирзо-Улугбекском районе. Такое поручение давал президент Шавкат Мирзиёев в декабре 2021 года.

Трёхэтажное здание, где находятся министерство, банк и другие организации, было построено в 2012 году на месте снесённой гостиницы «Пойтахт» и бывшей церкви (была построена в 1898 году) Ташкентской учительской семинарии.