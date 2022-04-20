Агентство по управлению государственными активами Узбекистана выставило на торги офисное здание у сквера Амира Темура в центре Ташкента, сообщил Spot со ссылкой на данные E-auksion.

Сейчас в здании располагаются Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, головной офис «Алокабанка», Торгово-промышленная палата и другие организации.

Общая площадь земельного участка составляет 0,26 га, суммарная площадь помещений, включая подсобные, — 3666 кв. м. Стартовая цена — 66,52 млрд сумов.

Мининфоком и подведомственные ему организации намечено перевести в Технологический парк программных продуктов и информационных технологий, строящийся в Мирзо-Улугбекском районе. Такое поручение давал президент Шавкат Мирзиёев в декабре 2021 года.

Трёхэтажное здание, расположенное возле сквера Амира Темура, было построено в 2012 году на месте снесённой гостиницы «Пойтахт» и бывшей церкви (была построена в 1898 году) Ташкентской учительской семинарии.