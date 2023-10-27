Для физических лиц и иностранных граждан упрощается регистрация мобильных устройств в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства цифровых технологий.

В частности, физлица теперь смогут зарегистрировать два мобильных устройства (телефона), привезённых с собой из-за рубежа, без таможенных сборов. До этого гражданам разрешалось регистрировать только один телефон.

При этом основанием для законного ввоза является декларирование гражданами ввозимых телефонов при пересечении таможенной границы и интеграция в систему UzIMEI по результатам декларирования.

«Это предотвратит неправомерные действия. В результате граждане смогут без проблем зарегистрировать привезённое с собой дополнительное второе мобильное устройство в системе UzIMEI», — отметили в Минцифры.

Кроме того, будет устранена возможность использования персональных данных граждан другими лицами при регистрации телефона, заявили в Минцифры. Вводится дистанционная (онлайн) биометрическая идентификация человека (Face-ID) при регистрации телефонов в системе UzIMEI, что должно предотвратить использование личной информации граждан другими лицами, отметили в Минцифры.

«С помощью этой технологии человек регистрирует свои мобильные устройства онлайн, используя свои биометрические данные. В этом случае физическое лицо может зарегистрировать IMEI-коды через официальный сайт (uzimei.uz), Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) и его мобильную версию, биометрическую идентификацию, а также обратившись напрямую к регистраторам системы. Теперь эта технология позволяет регистрировать мобильные устройства при непосредственном участии физических лиц и тем самым становится основой защиты их прав и предотвращения случаев незаконной регистрации», — указали в министерстве.

Срок использования мобильных устройств иностранных граждан, приезжающих в Узбекистан в командировку или в качестве туристов, без регистрации, увеличен с 30 календарных дней до 60 календарных дней.

О системе регистрации IMEI

Система обязательной регистрации мобильных устройств по IMEI заработала в Узбекистане с апреля 2019 года. Для её внедрения американская компания Delta Telecom International создала в Узбекистане совместное предприятие Information Technology Center. Доля Delta Telecom в предприятии составила 51%, узбекская сторона, представленная вышеупомянутым центром, владеет 49%.

С 1 декабря 2019 года система является платной. Внедрение системы сразу столкнулось с недовольством общественности из-за сложного механизма регистрации и необходимости платить за это.

В феврале 2020 года на портале коллективных обращений появилась петиция об отмене сбора за регистрацию IMEI. Комитет Законодательной палаты сообщал о начале изучения вопроса. По итогам изучения комитет посчитал «целесообразным и обоснованным» продолжить практику регистрации IMEI-кодов на основе правил, утверждённых постановлениями Кабмина (№847 и №778). Законодательная палата рекомендовала правительству учесть предложения и недостатки, указанные в отчёте, и продолжить работу по совершенствованию системы.

После скандала с регистрацией IMEI-кодов на чужие паспортные данные (из-за чего многие жители не могли зарегистрировать собственные устройства на своё имя) в 2020 году оператор системы изменил порядок регистрации.